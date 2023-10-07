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Giriş Tarihi: 7.10.2023 21:01

İnşaatta ölü bulunan çocukların soruşturmasında önemli gelişme

İstanbul Sancaktepe'de kaybolduktan sonra bir inşaatın su dolu temelinde ölü bulunan 3 kardeşin hayatını kaybetmesi üzerine başlatılan soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı çocukların ölümünde kusurlu olanların tespiti için işçi sağlığı, iş güvenliği uzmanı ve inşaatçı bilirkişi görevlendirdi. Dosyaya giren bilirkişi raporunda ise asli ve tali kusurlu belirlenen Sancaktepe Belediyesi görevlileri hakkında 4483 sayılı Kanun kapsamında İstanbul Valiliği’nden soruşturma izni talep edildi.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
İnşaatta ölü bulunan çocukların soruşturmasında önemli gelişme

Korkunç olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Sancaktepe'de yaşandı. Evlerinin civarında oyun oynarken ortadan kaybolan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerden haber alınamaması üzerine ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Emniyet güçleri güvenlik kamerası görüntülerinden çocukların, önce eve yakın bir okula doğru, ardından okulun karşısındaki inşaat alanına doğru gittiklerini belirledi. Çocukların cansız bedeni inşaatın su dolu temelinde bulundu.

SAVCILIKTAN OLAY YERİNDE İNCELEME

Çocukların, oyun oynarken su dolu inşaat alanına kaçan toplarını almak isteyip boğuldukları değerlendirilirken acı olayla ilgili savcılık harekete geçti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Çocukların cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken çocukların ölümünde kusurlu olanların tespiti için işçi sağlığı ve iş güvenliği uzmanı ile inşaatçı bilirkişi görevlendirildi.

BİLİRKİŞİ RAPORU TESPİT ETTİ

Konuyla ilgili açıklama yapan Başsavcılık,kayıp şahısların tespitine yönelik çalışmalar kapsamında Şehit Ömer Halisdemir Lisesi'ne ait kameraların incelenmesi sonucu asli ve tali kusuru tespit edilen Sancaktepe Belediyesi görevlileri hakkında 4483 sayılı Kanun kapsamında İstanbul Valiliği'nden soruşturma izni talep edildi.

ASLİ VE TALİ KUSURLULAR BELİRLENDİ

Konuyla ilgili Sancaktepe Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Müdürlüğü görevlilerinin asli kusurlu olduğu belirlendi. Geçici depolama alanını kullanan Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü görevlilerinin ise talı kusurlu olduğu yönünde bilirkişi raporu düzenlendi.

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İnşaatta ölü bulunan çocukların soruşturmasında önemli gelişme
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