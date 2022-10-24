Instagram Beğeni Gizleme – Instagramda Beğeni Sayısını Gizleme(Kapatma) Nasıl Yapılır?

Instagram, beğeni sayısını gizleme özelliğini 2021 yılındaki güncelleme ile birlikte kullanıma sunmuştur. Bu özelliğin gelmesiyle birlikte çok sayıda insan; reels beğeni sayısı nasıl gizlenir, instagram beğeni sayısı görme, instagram beğeni sayısı gizleme ve açma gibi aramalar yapmışlardır. Instagram beğeni sayısı açma-gizleme nasıl yapılır, instagram beğeni gizlene hakkındaki içeriğimiz sabah.com.tr'de! Peki, instagram beğeni gizleme nasıl yapılır?

Instagram Beğeni Gizleme

2010 yılının Ekim ayında ilk kez kullanılmaya başlayan Instagram, fotoğraf düzenleme ve paylaşma uygulaması olarak sosyal medya platformları arasındaki yerini almıştır. Kurulduğu ve kullanılmaya başladığı günden bu yana çok sayıda güncelleme alan Instagram, fotoğrafın ardından video paylaşımı için de uygun hale getirilmiştir. Son yıllarda ''reels'' adı verilen videolara müzik ve efekt eklenmesiyle ortaya çıkan yeni bir içeriğin kullanımına başlanmıştır.

2021 yılına kadar fotoğraf ve videolardaki beğeni sayısı, hesabın takipçileri tarafından tercihe bağlı olmadan görüntülenebiliyordu. 2021 yılında gelen güncellemeyle istenilen gönderilerdeki beğeni sayısı kullanıcılar tarafından istedikleri takdirde gizlenebilmiştir.

Instagramda Beğeni Sayısı Gizleme(Kapatma) Nasıl Yapılır?

Gönderilerine gelen beğeni sayısını gizleyip gizlememek konusunda seçim yapabilecek olan Instagram kullanıcılarının bu sayede içerik kalitesine daha fazla odaklanabileceklerinin de altı çiziliyor.

Instagramın bu yeni özelliği sayesinde kişiler yalnızca kendi profillerindeki beğenme sayılarını değil takip ettikleri hesapların beğenme ve görüntülenme sayılarını gizleme yetkisine de sahip oldu.

Instagram Beğeni Gizleme Nasıl Yapılır?

Instagramda kişinin kendi profilinde bulunan gönderilerin beğeni sayısı gizlenirken, gönderinin sağ üst kısmında bulunan üç nokta sembolüne tıkladıktan sonra seçenekler arasındaki ''beğenme sayısını gizle'' seçeneğini tıklanarak bu özelliği aktif hale getirilebilir.

Reels Beğeni Sayısı Nasıl Gizlenir?

Akış kısmında kişinin karşısına çıkan ve başkasına ait profillerdeki beğenme ve gösterim sayılarının gizlenmesi için ise Ayarlar menüsüne girip Gönderiler kısmında yer alan ''Beğenme ve Görüntülenme Sayılarını Gizle'' seçeneğini aktif hale getirilmesi gerekmektedir.