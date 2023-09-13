İnstagram cinayeti: Kız arkadaşına mesaj atanlarla buluştu göğsünden bıçaklanıp öldürüldü!

Başakşehir Necati Coşan Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Enes Beyhan 2 buçuk yıldır sevgili olduğunu kız arkadaşı S.S.S.'yi sosyal medya hesaplarından mesaj yoluyla rahatsız eden İ.T. ve M.T. ile konuşmak için caddeye gitti. Enes Beyhan çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu ikili tarafından saldırıya uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Beyhan, olay yerine gelen ambulans ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Karşı hamleyle yaralanan zanlılar Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Bacağından ve göğsünden bıçak darbeleri alan Beyhan sabaha kadar süren müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olayla ilgili yaptığı çalışmada, olayda kullanılan bıçak muhafaza altına alınırken zanlı İ.T. ve M.T. tedavi gördükleri hastanede gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar daha sonra adliyeye sevk edilirken yaşamını yitiren Enes Beyhan Güvercintepe Küba Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.