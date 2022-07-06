Instagram çöktü mü, DM sorunu ne zaman düzelir sorusuna milyonlar yanıt arıyor. DM üzerinden mesaj alımı ve gönderimi ile mesajların silinmesi ile ilgili sorun pek çok kişiyi şüpheye düşürdü. 6 Temmuz 2022 Çarşamba günü İnstagram'da ''direct message'' hatası karşıya çıkarken birçok kullanıcı da giriş yapamazken problemin ana kaynağı sorgulanıyor. Peki Instagram çöktü mü? 6 Temmuz 2022 İnstagram DM sorunu ve mesaj gelmiyor hatası
Instagram'da DM mesaj gitmiyor hatası yaşanıyor. Kullanıcılar ''direct message'' hatası ile karşı karşıya kalıyor. Şu an problem gözükmüyor. Ancak bazı kullanıcılar Paylaşım yapma ve oturum açma da da problem yaşandığı ifade edilirken Instagram çöktü mü, sorun mu var, düzeldi mi, DM çöktü mü sorusuna yanıt aranıyor. İlgili konuya yönelik yetkililerden güncel açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.
Popüler sosyal paylaşım sitesi Instagram'da 5 Temmuz günü saat 18:00 sırlarından itibaren sorun yaşandığı kullanıcılar tarafından belirtildi. Downdetector'e göre ise DM'de oturum açma ve paylaşım alanında sorun yaşandığı belirtiliyor. Konu hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor. Sorunun kişisel cihazlardan kaynaklandığı düşünülüyor.
Instagram DM ekranına anasayfada sağ üst köşede yer alan butondan ulaşılır. Bir diğer yöntem ise sayfayı sola kaydırmaktır. Böylece kişi daha önceki direkt mesajları görebilir, aynı kişilere bu sohbetler üzerinden mesaj atabilir. Ya da yeni mesaj butonuna tıklayarak buradan başka bir kullanıcıya mesaj atabilir. Aynı şekilde anasayfada karşısına çıkan bir kullanıcıya da, kişinin profilinde yer alan mesaj butonuna tıklayarak özel mesaj atılmaktadır.