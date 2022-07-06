Instagram çöktü mü, DM sorunu ne zaman düzelir sorusuna milyonlar yanıt arıyor. DM üzerinden mesaj alımı ve gönderimi ile mesajların silinmesi ile ilgili sorun pek çok kişiyi şüpheye düşürdü. 6 Temmuz 2022 Çarşamba günü İnstagram'da ''direct message'' hatası karşıya çıkarken birçok kullanıcı da giriş yapamazken problemin ana kaynağı sorgulanıyor. Peki Instagram çöktü mü? 6 Temmuz 2022 İnstagram DM sorunu ve mesaj gelmiyor hatası

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram'da DM mesaj gitmiyor hatası yaşanıyor. Kullanıcılar ''direct message'' hatası ile karşı karşıya kalıyor. Şu an problem gözükmüyor. Ancak bazı kullanıcılar Paylaşım yapma ve oturum açma da da problem yaşandığı ifade edilirken Instagram çöktü mü, sorun mu var, düzeldi mi, DM çöktü mü sorusuna yanıt aranıyor. İlgili konuya yönelik yetkililerden güncel açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.