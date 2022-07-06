Haberler Yaşam Haberleri İnstagram çöktü mü, DM neden çalışmıyor? 6 Temmuz 2022 İnstagram DM sorunu ve mesaj gelmiyor hatası düzeldi mi, ne zaman düzelecek?
Giriş Tarihi: 6.7.2022 12:19 Son Güncelleme: 6.7.2022 12:19

İnstagram çöktü mü, DM neden çalışmıyor? 6 Temmuz 2022 İnstagram DM sorunu ve mesaj gelmiyor hatası düzeldi mi, ne zaman düzelecek?

İnstagram çöktü mü, DM neden çalışmıyor? 6 Temmuz 2022 İnstagram DM sorunu ve mesaj gelmiyor hatası düzeldi mi, ne zaman düzelecek?

Sosyal medya devi Instagram çöktü haberi son dakika olarak gündeme taşındı. 5 Temmuz akşam saatlerinde başlayan DM mesajı iletilemiyor sorununa bugünde bazı kullanıcılar karşı karşıya kaldı. Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal medya platformlarında yer alan DM kutusu uygulamaların belki de en sık kullanılan kısımlarıdır. Bu sebeple İnstagram çöktü mü, DM mesaj gitmiyor sorunu ne zaman düzelir, mesajlar neden gitmiyor sorusuna yanıt aranıyor. Peki Instagram çöktü mü? 6 Temmuz 2022 İnstagram DM sorunu ve mesaj gelmiyor hatası nedir? İşte son bilgiler…

Instagram çöktü mü, DM sorunu ne zaman düzelir sorusuna milyonlar yanıt arıyor. DM üzerinden mesaj alımı ve gönderimi ile mesajların silinmesi ile ilgili sorun pek çok kişiyi şüpheye düşürdü. 6 Temmuz 2022 Çarşamba günü İnstagram'da ''direct message'' hatası karşıya çıkarken birçok kullanıcı da giriş yapamazken problemin ana kaynağı sorgulanıyor. Peki Instagram çöktü mü? 6 Temmuz 2022 İnstagram DM sorunu ve mesaj gelmiyor hatası

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram'da DM mesaj gitmiyor hatası yaşanıyor. Kullanıcılar ''direct message'' hatası ile karşı karşıya kalıyor. Şu an problem gözükmüyor. Ancak bazı kullanıcılar Paylaşım yapma ve oturum açma da da problem yaşandığı ifade edilirken Instagram çöktü mü, sorun mu var, düzeldi mi, DM çöktü mü sorusuna yanıt aranıyor. İlgili konuya yönelik yetkililerden güncel açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

6 TEMMUZ 2022 İNSTAGRAM DM SORUNU VE MESAJ GELMİYOR HATASI

Popüler sosyal paylaşım sitesi Instagram'da 5 Temmuz günü saat 18:00 sırlarından itibaren sorun yaşandığı kullanıcılar tarafından belirtildi. Downdetector'e göre ise DM'de oturum açma ve paylaşım alanında sorun yaşandığı belirtiliyor. Konu hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor. Sorunun kişisel cihazlardan kaynaklandığı düşünülüyor.

INSTAGRAM DM NEDİR, NASIL ATILIR?

Instagram DM ekranına anasayfada sağ üst köşede yer alan butondan ulaşılır. Bir diğer yöntem ise sayfayı sola kaydırmaktır. Böylece kişi daha önceki direkt mesajları görebilir, aynı kişilere bu sohbetler üzerinden mesaj atabilir. Ya da yeni mesaj butonuna tıklayarak buradan başka bir kullanıcıya mesaj atabilir. Aynı şekilde anasayfada karşısına çıkan bir kullanıcıya da, kişinin profilinde yer alan mesaj butonuna tıklayarak özel mesaj atılmaktadır.

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İnstagram çöktü mü, DM neden çalışmıyor? 6 Temmuz 2022 İnstagram DM sorunu ve mesaj gelmiyor hatası düzeldi mi, ne zaman düzelecek?
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