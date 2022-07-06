Popüler uygulamalardan biri olan İnstagram çöktü, DM mesaj gitmiyor haberi sosyal medya kullancılarının merak konusu oldu. Kullanıcılar, uygulamaya erişim sağlamakta zorlanırken İnstagram çöktü mü, DM yenilenemiyor hatası ne sorusuna yanıt arıyor. Peki İnstagram çöktü mü, DM kutusu çalışıyor mu? Instagram mesaj neden gelmiyor ve atılmıyor, ne zaman düzelir?
DM hatası ile gündemde yer alan İnstagram, çöktü mü sorusu ile karşı karşıya geldi. Sorunun cihaz bazlı kaynaklandığı düşünülüyor.
Instagram DM mesaj kutusu açamama sorunu ile kullanıcılarına problem yaşattı. Konuyla ilgili açıklama gelmezken, sorun kısa sürede çözülmesi bekleniyor.
DM kısaltması Instagram üzerinde son dönemlerde değerlendirilen yaygın terimler içerisinde geliyor. Uzun açıklaması üzerinden anlamına bakıldığı vakit, 'Direkt mesajın kısaltması' şeklinde ifade edilmektedir. Yani instagram üzerinden herhangi bir kişiden doğrudan mesaj alındığı zaman, buna kısaca DM denmektedir.