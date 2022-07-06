Haberler Yaşam Haberleri İnstagram çöktü mü, DM kutusu çalışıyor mu? 6 Temmuz Instagram mesaj neden gelmiyor ve atılmıyor, ne zaman düzelir?
Giriş Tarihi: 6.7.2022 10:50 Son Güncelleme: 6.7.2022 10:50

İnstagram çöktü mü, DM kutusu çalışıyor mu? 6 Temmuz Instagram mesaj neden gelmiyor ve atılmıyor, ne zaman düzelir?

İnstagram çöktü mü, DM kutusu çalışıyor mu? 6 Temmuz Instagram mesaj neden gelmiyor ve atılmıyor, ne zaman düzelir?

Sosyal medya ağı kullanıcıya sahip olan Instagram, DM'den mesaj göndermek isteyen kullanıcıların karşı karşıya kaldığı hatayla gündeme geliyor. Kullanıcılar Instagram çöktü mü, DM kutusu çalışıyor mu, neden bozuldu, nasıl düzelir gibi sorulara yanıt arıyor. DM kısaltması Instagram üzerinde son dönemlerde değerlendirilen yaygın terimler içerisinde geliyor. Peki İnstagram çöktü mü, DM kutusu çalışıyor mu? 6 Temmuz Instagram mesaj neden gelmiyor ve atılmıyor, ne zaman düzelir?

Popüler uygulamalardan biri olan İnstagram çöktü, DM mesaj gitmiyor haberi sosyal medya kullancılarının merak konusu oldu. Kullanıcılar, uygulamaya erişim sağlamakta zorlanırken İnstagram çöktü mü, DM yenilenemiyor hatası ne sorusuna yanıt arıyor. Peki İnstagram çöktü mü, DM kutusu çalışıyor mu? Instagram mesaj neden gelmiyor ve atılmıyor, ne zaman düzelir?

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

DM hatası ile gündemde yer alan İnstagram, çöktü mü sorusu ile karşı karşıya geldi. Sorunun cihaz bazlı kaynaklandığı düşünülüyor.

İNSTAGRAM DM MESAJ GİTMİYOR HATASI NEDİR, NE ZAMAN DÜZELİR?

Instagram DM mesaj kutusu açamama sorunu ile kullanıcılarına problem yaşattı. Konuyla ilgili açıklama gelmezken, sorun kısa sürede çözülmesi bekleniyor.

INSTAGRAM DM NEDİR?

DM kısaltması Instagram üzerinde son dönemlerde değerlendirilen yaygın terimler içerisinde geliyor. Uzun açıklaması üzerinden anlamına bakıldığı vakit, 'Direkt mesajın kısaltması' şeklinde ifade edilmektedir. Yani instagram üzerinden herhangi bir kişiden doğrudan mesaj alındığı zaman, buna kısaca DM denmektedir.

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye
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İnstagram çöktü mü, DM kutusu çalışıyor mu? 6 Temmuz Instagram mesaj neden gelmiyor ve atılmıyor, ne zaman düzelir?
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