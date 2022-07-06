Popüler uygulamalardan biri olan İnstagram çöktü, DM mesaj gitmiyor haberi sosyal medya kullancılarının merak konusu oldu. Kullanıcılar, uygulamaya erişim sağlamakta zorlanırken İnstagram çöktü mü, DM yenilenemiyor hatası ne sorusuna yanıt arıyor. Peki İnstagram çöktü mü, DM kutusu çalışıyor mu? Instagram mesaj neden gelmiyor ve atılmıyor, ne zaman düzelir?