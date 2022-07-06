Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip olan Instagram'da dün akşam saatlerinde başlayan DM mesaj gönderme sorunu bugün de devam ediyor. Instagram'da mesaj alımı ve gönderimi konusunda sorunlar yaşayan kullanıcılar, ''Instagram çöktü mü, mesajlar neden gitmiyor?" sorusuna yanıt arıyor. 6 Temmuz 2022 Çarşamba günü Instagram'da ''direct message'' hatasıyla karşılaşanlar problemin ana kaynağını merak ediyor. Ayrıca bazı kullanıcılar oturum açma ve paylaşım yapma da sorun yaşadıklarını dile getiriyor. Peki Instagram çöktü mü, 6 Temmuz 2022 Instagram DM sorunu ve mesaj gelmiyor hatası ne zaman düzelir? İşte yanıtı…
INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, MESAJLAR NEDEN GİTMİYOR?
Milyonlarca kullanıcısı bulunan Instagram'da DM mesaj gitmiyor hatası yaşanıyor. Kullanıcılar, "ağ isteği başarısız oldu" uyarısı ve mesaj gelmeme/gitmeme sorunu ile karşı karşıya kalıyor.
Şu an DM kısmında problem gözükmese de bazı kullanıcılar paylaşım yapma ve oturum açmada da problem yaşadıklarını belirtiyor.
Bu noktada Instagram çöktü mü, düzeldi mi, ne zaman düzelir gibi sorulara yanıt aranıyor. Konuya ilişkin yetkililerden resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
INSTAGRAM DM SORUNU VE MESAJ GELMİYOR HATASI DÜZELDİ Mİ?
Instagram'da 5 Temmuz günü akşam saatlerinden itibaren sorun yaşandığı kullanıcılar tarafından belirtildi. Downdetector'e göre ise DM, oturum açma ve paylaşım alanında sorun yaşandığı belirtiliyor. Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken sorunun kişisel cihazlardan kaynaklandığı düşünülüyor.