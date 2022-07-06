Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip olan Instagram'da dün akşam saatlerinde başlayan DM mesaj gönderme sorunu bugün de devam ediyor. Instagram'da mesaj alımı ve gönderimi konusunda sorunlar yaşayan kullanıcılar, ''Instagram çöktü mü, mesajlar neden gitmiyor?" sorusuna yanıt arıyor. 6 Temmuz 2022 Çarşamba günü Instagram'da ''direct message'' hatasıyla karşılaşanlar problemin ana kaynağını merak ediyor. Ayrıca bazı kullanıcılar oturum açma ve paylaşım yapma da sorun yaşadıklarını dile getiriyor. Peki Instagram çöktü mü, 6 Temmuz 2022 Instagram DM sorunu ve mesaj gelmiyor hatası ne zaman düzelir? İşte yanıtı…