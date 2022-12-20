Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? 20 Aralık 2022 Instagram erişim sorunu düzeldi mi, ne zaman düzelecek, son durum nedir?
Giriş Tarihi: 20.12.2022 19:42 Son Güncelleme: 20.12.2022 19:49

SON DAKİKA: INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? 20 Aralık 2022 Instagram erişim sorunu düzeldi mi, ne zaman düzelecek, son durum nedir?

Instagram çöktü mü sorusuna yanıt aranıyor. Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamaları arasında yer alan Instagram’a erişim problemi yaşayan kullanıcılar, "Instagram çöktü mü, neden açılmıyor" şeklinde araştırmalarına başladı. Uygulamaya giriş yapan kullanıcılar, hikayeleri ve mesajları görüntülerken anlık olarak problemlerle karşılaştıklarını belirtiyor. Sorun için bir açıklama gelip gelmediği merak ediliyor. Peki, Instagram erişim sorunu düzeldi mi, ne zaman düzelecek, son durum nedir? İşte 20 Aralık son dakika Instagram erişim sorunu ve detaylar…

SON DAKİKA: INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? 20 Aralık 2022 Instagram erişim sorunu düzeldi mi, ne zaman düzelecek, son durum nedir?

Instagram erişim sorunu yaşandığına dair kullanıcı şikayetleri, saat 19.30 itibarıyla başladı. Erişim problemleri, akış yenileyememe ve mesajları görüntüleyememe gibi birtakım sorunlarla karşılaşan kullanıcılar, Instagram'ın ne zaman düzeleceğini merak ediyor. Dünyanın en sık kullanılan sosyal medya platformu Instagram'da zaman zaman sorunlar yaşanabiliyor. Peki, Instagram çöktü mü, neden yavaş? Instagram erişim sorunu düzeldi mi, son durum nedir? İşte Instagram çöktü mü, neden çalışmıyor sorularının yanıtı.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcılar, 20 Aralık 2022 Salı günü sosyal medya uygulaması Instagram'da erişim sorunu yaşandığına dair paylaşım yapıyor. Uygulamada birtakım sorunlarla karşılaşan vatandaşlar Instagram çöktü mü sorusuna yanıt arıyor.

Instagram için son 24 saatte bildirilen kesintilere göree, son 1 saattir çok sayıda kesintinin rapor edildiği ve aynı kesintilerin gün içinde de düşük seviyelerde yaşandığı görülmektedir.

INSTAGRAM ERİŞİM SORUNU NE ZAMAN DÜZELECEK?

20 Aralık Salı günü Instagram'da yaşanan sorun ile ilgili Instagram yönetiminden herhangi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? 20 Aralık 2022 Instagram erişim sorunu düzeldi mi, ne zaman düzelecek, son durum nedir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA