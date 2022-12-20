SON DAKİKA: INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? 20 Aralık 2022 Instagram erişim sorunu düzeldi mi, ne zaman düzelecek, son durum nedir?

Instagram erişim sorunu yaşandığına dair kullanıcı şikayetleri, saat 19.30 itibarıyla başladı. Erişim problemleri, akış yenileyememe ve mesajları görüntüleyememe gibi birtakım sorunlarla karşılaşan kullanıcılar, Instagram'ın ne zaman düzeleceğini merak ediyor. Dünyanın en sık kullanılan sosyal medya platformu Instagram'da zaman zaman sorunlar yaşanabiliyor. Peki, Instagram çöktü mü, neden yavaş? Instagram erişim sorunu düzeldi mi, son durum nedir? İşte Instagram çöktü mü, neden çalışmıyor sorularının yanıtı.