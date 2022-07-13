Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? Instagram akış yenilenemedi uyarısı ne zaman düzelecek

Türkiye ve dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Instagram'a erişim problemi yaşanıyor. Hesaplarına giren bazı kullanıcılar akış yenilemedi uyarısı ile karşı karşıya gelirken, İnstagram çöktü mü sorusu ise akıllara geliyor. İnstagram çöktü mü, ne zaman düzelecek? İşte, son dakika haberinin ayrıntıları