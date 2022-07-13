Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? Instagram akış yenilenemedi uyarısı ne zaman düzelecek

Türkiye ve dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Instagram'a erişim problemi yaşanıyor. Hesaplarına giren bazı kullanıcılar akış yenilemedi uyarısı ile karşı karşıya gelirken, İnstagram çöktü mü sorusu ise akıllara geliyor. İnstagram çöktü mü, ne zaman düzelecek? İşte, son dakika haberinin ayrıntıları
INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?
Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu Instagram'da erişim problemleri baş gösterdi. Hesaplarına giren kullanıcılar, akış yenilemedi uyarısıyla karşı karşıya kaldı. Akabinde ''Instagram çöktü mü?'' sorusu, gündemdeki yerini aldı. İşte detaylar;