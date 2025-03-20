Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? Sosyal medyada erişim problemi! İnstagram ne zaman düzelecek?

Instagram çöktü mü 20 Mart Perşembe günü için sorgulanıyor. Erişim sorununda son gelişmeleri öğrenmek isteyenler takibi sürdürüyor. Sosyal medya platformlarında gelişme yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu. Peki; İnstagram neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?
INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
Sosyal medya platformlarında yaşanan problemler nedeniyle kullanıcılar 'İnstagram çöktü mü?' sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Erişim sorunu nedeniyle uygulamada akış yenileyememe, paylaşım yapamama gibi sorunlar bulunuyor.