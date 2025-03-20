Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? Sosyal medyada erişim problemi! İnstagram ne zaman düzelecek?

Instagram çöktü mü 20 Mart Perşembe günü için sorgulanıyor. Erişim sorununda son gelişmeleri öğrenmek isteyenler takibi sürdürüyor. Sosyal medya platformlarında gelişme yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu. Peki; İnstagram neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?