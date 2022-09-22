İnstagram çöktü mü, neden çalışmıyor? Instagram’da sorun mu var, hata nasıl düzelir? İnstagram son dakika haberi

Milyonları aşan kullanıcı sayısına sahip fotoğraf ve video paylaşım uygulaması instagram sorun ve hata üreterek zaman zaman çökme yaşıyor. Kullanıcılar instagram çöktü mü sorusuna yanıt aramaya başladı. Sosyal medya uygulamasında akış yenileme vb sorunlarla karşı karşıya kalan kullanıcılar "İnstagram çöktü mü, sorun mu var, ne zaman düzelir?" sorularına yanıt arıyor. İşte Instagram çöktü mü sorusunun yanıtı!