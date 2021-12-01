İnstagram Ek Hesap Silme Paneli - Çoklu İnstagram Hesabı Nasıl, Nereden Silinir?

Instagram'da birden fazla hesap kullanan kullanıcılar tüm hesapları bir arada yönetebiliyor. Bu özellik sayesinde hesaplar arasında kolaylıkla geçiş sağlanıyor. Kullanıcı adı ve şifreyi tekrar tekrar yazmadan geçişin kolaylaşması ise kullanıcıların yüzünü güldürmüş durumda. Öte yandan Instagram ek hesap silme işlemi de merakla araştırılıyor. Diğer hesaplarından çıkmak isteyenler çoklu Instagram hesabından çıkış yapmak için aşağıdaki adımları izleyebilir. İşte Instagram ek hesap silme işlemi...

İNSTAGRAM EK HESAP SİLME İŞLEMİ NEDİR?

Instagram'da çoklu hesap kullanma dönemi başladı. Birden fazla üyelik oluşturan ve bu hesapları aktif olarak kullananlar kullanıcı adı ve şifreleri tekrar tekrar yazmadan kolaylıkla hesaplar arasındaki geçişi sağlayabiliyor. Tüm hesapların kullanıcı adı ve şifrelerini yalnızca bir defa girdikten sonra tüm hesapları birbirine bağlayabilir ve istediğiniz an hesapları değiştirebilirsiniz.

ÇOKLU INSTAGRAM HESABINDAN ÇIKIŞ NASIL YAPILIR?

Çoklu Instagram hesabından çıkış yapmak isteyen kullanıcılar bu işlemi gerçekleştirmek için konuyla ilgili zaman zaman araştırmalar da yapıyor. Birden fazla kullanıcısını aynı hesaba bağlayanlar çoklu hesaplarından çıkmak için;

Instagram profilinin üst kısmında yer alan kullanıcı adına tıklayarak silmek istediğiniz ek hesabı seçiniz. Sağ üst kısımda yer alan üç çizgili butona tıklayınız. Karşınıza gelen pencerede 'ayarlar' sekmesine geçiniz. Bu sekmenin en altında 'hesabından çıkış yap' butonuna tıklayınız. Bu işlemlerin ardından ek hesabınızdan başarılı bir şekilde çıkış yapmış olacaksınız.

İnstagram hesabınızı silmek için instagram silme linkine tıklayabilirsiniz.

INSTAGRAM'DA NELER YAPILABİLİR?

Instagram, günümüzün en eğlenceli sosyal ağlarının başında yer alır. İstatistiklere göre, bu platformda en fazla kullanılan özellik hikâye (Story) olarak dikkat çeker. Her gün milyonlarca Story paylaşılırken, gönderi paylaşımı ise daha azdır.

Instagram'ın en eğlenceli yanlarından birisi de son gelen güncelleme ile 'reels' videoları olmuştur. Reels videoları oluşturarak birçok kişi renkli videolar oluşturmaktadır.

Instagram'da ayrıca sesli konuşma ve görüntülü konuşma da yapılabilmektedir. Mesajlar penceresinden dilediğiniz arkadaşınızın sohbet penceresini açarak sesli ya da görüntülü konuşabilirsiniz.