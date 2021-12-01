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Giriş Tarihi: 1.12.2021 14:03 Son Güncelleme: 1.12.2021 14:04

İnstagram Ek Hesap Silme Paneli - Çoklu İnstagram Hesabı Nasıl, Nereden Silinir?

İnstagram Ek Hesap Silme Paneli - Çoklu İnstagram Hesabı Nasıl, Nereden Silinir?

Popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, her geçen gün kullanıcı sayısını arttıyor. Yepyeni özellikleri ile kullanıcılardan tam not alırken, bu yenilikler sayesinde platformda geçirilen süre ise artıyor. Instagram’da birden fazla hesap kullanan birçok kullanıcı yer alıyor. Bu hesaplar arasında geçiş ise artık çok kolay hale geldi. İnstagram ek hesap silme ve çoklu İnstagram hesabından çıkış işlemleri de sıkça araştırılıyor. Instagram ek hesap silme ve çoklu Instagram hesabından nasıl çıkabilirim sorularını aşağıda cevapladık.

Instagram'da birden fazla hesap kullanan kullanıcılar tüm hesapları bir arada yönetebiliyor. Bu özellik sayesinde hesaplar arasında kolaylıkla geçiş sağlanıyor. Kullanıcı adı ve şifreyi tekrar tekrar yazmadan geçişin kolaylaşması ise kullanıcıların yüzünü güldürmüş durumda. Öte yandan Instagram ek hesap silme işlemi de merakla araştırılıyor. Diğer hesaplarından çıkmak isteyenler çoklu Instagram hesabından çıkış yapmak için aşağıdaki adımları izleyebilir. İşte Instagram ek hesap silme işlemi...

İNSTAGRAM EK HESAP SİLME İŞLEMİ NEDİR?

Instagram'da çoklu hesap kullanma dönemi başladı. Birden fazla üyelik oluşturan ve bu hesapları aktif olarak kullananlar kullanıcı adı ve şifreleri tekrar tekrar yazmadan kolaylıkla hesaplar arasındaki geçişi sağlayabiliyor. Tüm hesapların kullanıcı adı ve şifrelerini yalnızca bir defa girdikten sonra tüm hesapları birbirine bağlayabilir ve istediğiniz an hesapları değiştirebilirsiniz.

ÇOKLU INSTAGRAM HESABINDAN ÇIKIŞ NASIL YAPILIR?

Çoklu Instagram hesabından çıkış yapmak isteyen kullanıcılar bu işlemi gerçekleştirmek için konuyla ilgili zaman zaman araştırmalar da yapıyor. Birden fazla kullanıcısını aynı hesaba bağlayanlar çoklu hesaplarından çıkmak için;

  1. Instagram profilinin üst kısmında yer alan kullanıcı adına tıklayarak silmek istediğiniz ek hesabı seçiniz.
  2. Sağ üst kısımda yer alan üç çizgili butona tıklayınız.
  3. Karşınıza gelen pencerede 'ayarlar' sekmesine geçiniz.
  4. Bu sekmenin en altında 'hesabından çıkış yap' butonuna tıklayınız.
  5. Bu işlemlerin ardından ek hesabınızdan başarılı bir şekilde çıkış yapmış olacaksınız.

İnstagram hesabınızı silmek için instagram silme linkine tıklayabilirsiniz.

INSTAGRAM'DA NELER YAPILABİLİR?

Instagram, günümüzün en eğlenceli sosyal ağlarının başında yer alır. İstatistiklere göre, bu platformda en fazla kullanılan özellik hikâye (Story) olarak dikkat çeker. Her gün milyonlarca Story paylaşılırken, gönderi paylaşımı ise daha azdır.

Instagram'ın en eğlenceli yanlarından birisi de son gelen güncelleme ile 'reels' videoları olmuştur. Reels videoları oluşturarak birçok kişi renkli videolar oluşturmaktadır.

Instagram'da ayrıca sesli konuşma ve görüntülü konuşma da yapılabilmektedir. Mesajlar penceresinden dilediğiniz arkadaşınızın sohbet penceresini açarak sesli ya da görüntülü konuşabilirsiniz.

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İnstagram Ek Hesap Silme Paneli - Çoklu İnstagram Hesabı Nasıl, Nereden Silinir?
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