İnstagram Mavi Tik Alma Başvurusu - İnstagram’da Mavi Tik Nasıl Alınır?

İnstagram küresel boyutta kullanılan sosyal medyadır. Hangi coğrafyada olunduğu fark etmeksizin herkes bu platformda vakit geçirebilir. Dolayısıyla herkes burada istediği şeye ulaşabilir. İnstagram'da yapılacak birçok eylem vardır. Video, fotoğraf paylaşma bunlardan sadece biridir. Aynı zamanda bir de mavi tik olayı vardır ve bu tik herkese verilmemektedir. İnstagram mavi tik alma başvurusu, mavi tik nasıl alınır, mavi tik alma başlıklarıyla bu tikin kimlere verileceği, hangi kriterlerin olması gerektiği belirtilecektir.

İnstagram Mavi Tik Alma Başvurusu

İnstagram günümüzde çok sık kullanılan sosyal medya haline dönüşmüştür. Bu platform zamanla küresel bir boyut kazanmıştır. Kişinin nerede yaşadığı, hangi ülkede bulunduğu fark etmeksizin İnstagram platformunu kullanabilmektedir. Böylece dünyanın her yerinden insanlar birbirleriyle tanışabilmektedir.

İnstagram uygulamasının birçok özelliği vardır. Örneğin burada fotoğraflar paylaşılabilir. Videolar eklenebilir ya da mesajlaşabilir. Dolayısıyla İnstagram uygulaması kullanıcıya birçok imkân sunmaktadır. Ayrıca üzerinde durulması gereken bir konu vardır. Bu konu da tanınmış insanların ünlülerin de bu platformu kullanmasıdır. Bu kişiler tanınmış kişilerdir ve takipçi sayıları oldukça yüksektir. İnstagram mavi tik olayı da bu noktada bahsedilmelidir.

İnstagram Mavi Tik Alma

İnstagram üzerinden sahip olunan mavi tik herkeste yoktur. Çünkü İnstagram mavi tiki herkese vermemektedir. Önemli kişiler ve markalar bu mavi tike sahip olabilmektedir. Dolayısıyla mavi tik alabilmenin birtakım kriterleri vardır. Bu kriterler içerisinde hesabınızın gerçek olması, sürekli olarak aktif kullanıyor olmanız ve İnstagram üzerinden önemli işler yapıyor olmanız vardır.

İnstagram'da mavi tike sahip biri genelde tanınmış biridir. Sürekli olarak İnstagramı aktif kullanan bir kişidir. Aynı zamanda birçok markayla da iş birliği yapmış biridir. Daha öncede ifade edildiği gibi mavi tik herkese verilmemektedir. Ayrıca mavi tik almak için başvuruda bulunulması gerekmektedir.

İnstagram'da Mavi Tik Nasıl Alınır?

Bir İnstagram hesabında mavi tik varsa bu İnstagram tarafından onaylanmış ve resmi bir hesap demektir. Bu özellikteki bir hesaba sahip olmak için yapılması gereken adımlar vardır. İlk olarak diğer başlıkta bahsedilen kriterlere uygun olmanız gerekmektedir.

İnstagram hesabınızdaki ayarlar kısmından mavi tik başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Ayarlar kısmına geldikten sonra hesap kısmını bulmanız ve giriş yapmanız gerekiyor. Bu noktada bazı doğrulama işlemleri olacaktır ve İnstagram sizden kimlik fotoğrafı isteyecektir. Kimlik fotoğrafı son aşamadır. Bu aşamadan sonra İnstagram mavi tik başvurunuzu yapmış olacaksınız.