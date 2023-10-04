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Giriş Tarihi: 4.10.2023 23:18

Instagram şifresi yüzünden 4. kattan atladı

Gaziantep'te Instagram şifresi yüzünden ablasıyla tartışan 17 yaşındaki genç kız, oturdukları 7 katlı apartmanın 4. katından atlayarak canına kıydı

İHA
Instagram şifresi yüzünden 4. kattan atladı

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi Üniversite Bulvarı'nda bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki Zeynep. Ç., akşam saatlerinde ablasıyla Instagram şifresi yüzünden tartışma yaşadı. Yaşanan tartışmaya sinirlenen genç kız, oturdukları 7 katlı apartmanın 4. katından atladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Zeynep Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Z.Ç.,nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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Instagram şifresi yüzünden 4. kattan atladı
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