Haberler Yaşam Haberleri Instagram uygulaması neden kendi kendine kapanıyor, nasıl düzelir? iPhone ve android "İnstagram uygulamadan atıyor" sorununun çözümü ne?
Giriş Tarihi: 31.10.2022 13:19

Instagram uygulaması neden kendi kendine kapanıyor, nasıl düzelir? iPhone ve android "İnstagram uygulamadan atıyor" sorununun çözümü ne?

Instagram kendi kendine kapanıyor sorunu birçok kullanıcı tarafından bugün gündeme taşındı. Özellikle iPhone telefonlarda yaşandığı iddia edilen bu sorunun internet kaynaklı olduğu veya 16.1 sürümü nedeniyle olduğu düşünülüyor. Bu noktada “Instagram uygulaması neden kendi kendine kapanıyor, nasıl düzelir?” soruları yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili kısa zamanda çözümün uygulama tarafından sağlanması bekleniyor. Peki, Instagram uygulaması neden kendi kendine kapanıyor, nasıl düzelir? İşte kapanma ve uygulamadan atma sorunu çözümü ve detaylar.

Instagram uygulaması neden kendi kendine kapanıyor, nasıl düzelir? iPhone ve android İnstagram uygulamadan atıyor sorununun çözümü ne?

Instagram'ın kendi kendine kapanma problemi gündemdeki yerini aldı. Uygulama, IOS 16.1 sürümü sonrası birçok kullanıcıya bu sorunu yarattı. Hal böyle olunca da "Instagram uygulaması neden kendi kendine kapanıyor, nasıl düzelir?" soruları yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili şikayetler giderek artarken bazı android telefonlarda da aynı problemin yaşandığı söyleniyor. Peki, Instagram uygulaması neden kendi kendine kapanıyor, nasıl düzelir? İşte detaylar.

Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? Instagram DM mesajlarım neden gitmiyor ve ne zaman düzelecek?

INSTAGRAM UYGULAMADAN ATIYOR!

Instagram kullanıcıları konuyla ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Birçok kişinin sorunu ise aynı; Instagram'ın iPhone telefonlarda 1 dakika sonra kapandığı söyleniyor. Peki çözüm ne, uygulama ne zaman düzelecek?

Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? Instagram DM mesajlarım neden gitmiyor ve ne zaman düzelecek?

Sosyal medyadaki paylaşımlara bakılacak olursa sorun dünya genelinde oluşmuş durumda. Kullanıcılar şikâyetlerini Twitter'dan Apple ve Instagram'ı etiketleyerek belirtti. Öte yandan

#instagramdown #instagramcrash hashtag'leri dünya genelinde trend olmaya başladı.

Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? Instagram DM mesajlarım neden gitmiyor ve ne zaman düzelecek?

SORUN NE ZAMAN DÜZELECEK?

Sorunun ne zaman düzeleceğine dair bir bilgi yok. Sorun düzeldiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.

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Instagram uygulaması neden kendi kendine kapanıyor, nasıl düzelir? iPhone ve android "İnstagram uygulamadan atıyor" sorununun çözümü ne?
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