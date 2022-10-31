Instagram uygulaması neden kendi kendine kapanıyor, nasıl düzelir? iPhone ve android "İnstagram uygulamadan atıyor" sorununun çözümü ne?

Instagram'ın kendi kendine kapanma problemi gündemdeki yerini aldı. Uygulama, IOS 16.1 sürümü sonrası birçok kullanıcıya bu sorunu yarattı. Hal böyle olunca da "Instagram uygulaması neden kendi kendine kapanıyor, nasıl düzelir?" soruları yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili şikayetler giderek artarken bazı android telefonlarda da aynı problemin yaşandığı söyleniyor. Peki, Instagram uygulaması neden kendi kendine kapanıyor, nasıl düzelir? İşte detaylar.