Instagram’dan Fethi Sekin’e sansür

Türkiye Fethi Sekin adını 5 Ocak 2017'de terör örgütü PKK/KCK militanlarının İzmir Adliyesi'ne yönelik gerçekleştirmek istediği hain saldırıyla tanıdı. Polis memur Sekin, hainlerin saldırı girişimini fark edince korkusuzca silahına davrandı.

1 haini etkisiz hale getirdi. Son kurşununa kadar mücadele etti. Hain saldırıda şehit olan Sekin milletin hafızasına kazındı. Onun kahramanca mücadelesiyle Adliyeye yapılması planlanan saldırı önlendi.



Türk milleti için unutulmayacak isimler arasında bulunan Sekin'e ise ABD menşeili sosyal medya platformu Instagram'dan sansür geldi. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Sekin'in şehadet günü olan 5 Ocak'ta yaptığı paylaşımın sosyal medya platformu tarafından 'topluluk kurallarına aykırı' görülerek kaldırıldığını açıkladı.



'YERLİ VE MİLLİ PLATFORMLARIN ÖNEMİNİ DAHA İYİ ANLIYORUZ'



Bahadır'ın yaptığı paylaşımda ise "Kahramanlar unutulmaz, Şehit polisimiz Fethi Sekin'in aramızdan ayrılışını 4'üncü yılında rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz…" dediği görüldü.



Başkan Bahadır yaptığı açıklamada, "Instagram hesabıma giriş yaptığımda korkunç bir bildirimle karşılaştım. Kahraman polisimiz Şehit Fethi Sekin ile ilgili paylaşımımız "topluluk kurallarına aykırı" olduğu gerekçesiyle kaldırıldı. Yerli ve milli sosyal medya platformlarının önemini her gün daha iyi anlıyoruz..." ifadelerine yer verdi.