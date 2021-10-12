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Giriş Tarihi: 12.10.2021 11:40 Son Güncelleme: 12.10.2021 11:42

Instagram’dan sansür! Şehit Fethi Sekin paylaşımını kaldırdılar!

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Instagram’dan sansür! Şehit Fethi Sekin paylaşımını kaldırdılar!

İzmir Adliyesi önünde 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce şehit edilen polis memuru Fethi Sekin’i anmak için Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır Instagram hesabından bir paylaşım yapmıştı. Başkan Bahadır bu paylaşımın Instagram tarafından “topluluk kurallarına aykırı” olduğu gerekçesiyle kaldırıldığını belirterek, “Yerli ve milli sosyal medya platformlarının önemini her gün daha iyi anlıyoruz” dedi

İzmir Adliyesi önünde 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce şehit edilen polis memuru Fethi Sekin'i anmak için Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır Instagram hesabından bir paylaşım yapmıştı.

5 Ocak 2021 tarihinde yaptığı paylaşımda Bahadır, "Kahramanlar unutulmaz" diyerek "Şehit polisimiz Fethi Sekin'in aramızdan ayrılışının 4. yılında rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

INSTAGRAM ŞEHİT FETHİ SEKİN PAYLAŞIMINI KALDIRDI

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, hiçbir aykırı unsur içermediği halde paylaşımının Instagram tarafından kaldırıldığını hesabına gelen bildirimle öğrendi. Başkan Bahadır resmi Twitter hesabından bu duruma tepki göstererek, "Instagram hesabıma giriş yaptığımda korkunç bir bildirimle karşılaştım. Kahraman polisimiz Şehit Fethi Sekin ile ilgili paylaşımımız "topluluk kurallarına aykırı" olduğu gerekçesiyle kaldırıldı. Yerli ve milli sosyal medya platformlarının önemini her gün daha iyi anlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Instagram’dan sansür! Şehit Fethi Sekin paylaşımını kaldırdılar!
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