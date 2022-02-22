Interpol, Sedat Peker için kırmızı bülten çıkardı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker ve elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma ve açılan davalar kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. 5 farklı suçtan İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 2 ayrı suçtan Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Sedat Peker hakkında Interpol harekete geçti. İstanbul ve Bursa başsavcılıklarının, yurt dışında bulunan Sedat Peker'in kırmızı bültenle aranması talebine cevap geldi. Talebi değerlendiren Interpol, firari Peker hakkında 1 Şubat itibarıyla 194 üye ülkede kırmızı bültenle arama kararı çıkarttı. Interpol, kararı her iki başsavcılığa bildirdi. Kararda Köfteci Yusuf'a "çökme" olayına değinilerek işletmenin sahibi şikâyetçi Yusuf Aktaş'ın tehdit edilerek işyerinin yağmalanmaya çalışıldığı, müştekinin sanıkları teşhis ettiği, dijital materyallerin incelenmesinin ve suç faaliyetlerine ilişkin talimatların Peker tarafından verildiğinin anlaşılması sonucu Peker'in 'suç işleme amacıyla örgüt kurma' ve 'varsayılan suç örgütlerinin korkutucu güçlerinden yararlanarak yağma' suçlarını işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi oluştuğu açıklandı.