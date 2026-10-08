İnterpol’ün aradığı Demir Sekattin Bulgaristan’da yakalandı

Bulgaristan'ın Haskovo kentinde dikkat çeken bir INTERPOL operasyonu gerçekleştirildi. Kırgızistan adli makamlarının talebi üzerine uluslararası düzeyde aranan 63 yaşındaki Türk vatandaşı Demir Sekattin, Bulgaristan'da yakalanarak gözaltına alındı. Sekattin hakkında Kırgızistan makamlarının yürüttüğü soruşturma kapsamında organize suç örgütüne katılmak ve 436 kilogram eroin kaçakçılığı yapmak suçlamalarının bulunduğu bildirildi. Haskovo Bölge Mahkemesi'nin resmi açıklamasında, söz konusu suçlardan Kırgızistan Ceza Kanunu'na göre 15 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğü belirtildi.

436 KİLOGRAM EROİN SUÇLAMASI

Dosyanın en dikkat çekici bölümünü 436 kilogramlık eroin suçlaması oluşturuyor. Kırgızistan adli makamları, Sekattin hakkında 436 kilogram uyuşturucu madde, yani eroin kaçakçılığı suçlamasıyla ceza soruşturması yürütüyor. Sekattin'in aynı zamanda bir organize suç grubuna katılmakla suçlandığı kaydedildi. Ancak mevcut bilgiler, Sekattin'in söz konusu 436 kilogram eroini tek başına taşıdığı veya sevkiyatın tamamını bizzat gerçekleştirdiği anlamına gelmiyor. Bulgaristan mahkemesinin açıkladığı bilgilerde, kendisine yöneltilen suçlamalar bu şekilde yer alıyor.

44 YILDIR ALMANYA'DA YAŞIYOR

Bulgaristan'daki mahkeme sürecinde savunma yapan Sekattin ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Bulgaristan basınında yer alan bilgilere göre Sekattin, 44 yıldır Almanya'da yaşadığını ve inşaat işçisi olarak çalıştığını söyledi. Kırgızistan'a hiç gitmediğini ve kendisine yöneltilen suçlamalarla bağlantısının bulunmadığını savunan Sekattin, Kırgızistan'a iade edilmek istemediğini belirtti.

KIRGIZİSTAN İADESİNİ İSTİYOR

Kırgızistan makamlarının talebi, Sekattin'in ülkeye iade edilmesi yönünde. Ancak Haskovo Bölge Mahkemesi'nin verdiği karar henüz iade kararı değil. Mahkeme, Sekattin'in Bulgaristan'daki iade süreci boyunca hazır bulunmasını güvence altına almak amacıyla geçici tutuklama kararı verdi.

40 GÜNE KADAR TUTUKLAMA

Haskovo Bölge Mahkemesi, savcılığın talebini kabul ederek 63 yaşındaki Türk vatandaşının 40 güne kadar geçici tutuklanmasına hükmetti.

Mahkeme, Sekattin'in Almanya'da ikamet etmesine rağmen Kırgızistan'ın iade talebiyle ilgili Bulgaristan'daki yargı sürecinde hazır bulundurulmasının gerekli olduğuna karar verdi. Kararın, şahsın suçlu bulunduğu anlamına gelmediği; iade işlemleri tamamlanıncaya kadar uygulanacak geçici bir tedbir olduğu belirtildi.

KARARA İTİRAZ YOLU AÇIK

Haskovo Bölge Mahkemesi'nin kararına karşı 3 gün içerisinde Plovdiv Temyiz Mahkemesi'ne itiraz edilebileceği bildirildi. Sekattin'in Kırgızistan'a iade edilip edilmeyeceği ise bundan sonraki hukuki süreçte belli olacak. Bulgaristan'daki mahkeme kayıtlarında olay, Kırgızistan'ın talebi üzerine yürütülen bir iade ve geçici tutuklama süreci olarak yer alıyor. Sekattin hakkındaki suçlamaların esasına ilişkin nihai bir mahkûmiyet kararı ise bulunmuyor.