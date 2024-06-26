Interpol’ün aradığı şüpheli Alanya’da yakalandı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından 25 Haziran'da ilçede umuma açık faaliyet gösteren hamam ve emlak şirketleri işletmelerine yönelik asayiş denetimleri gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 15 işletme, hamam, emlak şirketleri kontrol edildi. Denetimlerde 18 yabancı uyruklu vatandaşın çalışma vizesi olmadan kaçak olarak çalıştırıldığı, 3 Türk vatandaşının sigortasız olarak çalıştırıldığı tespit edildi. Denetimde 5 işletmenin ruhsatsız olduğu tespit edilerek gerekli idari işlemler uygulandı.

İNTERPOL'ÜN ARADIĞI ŞÜPHELİ ALANYA'DA YAKALANDI

Denetimlerde Interpol tarafından 'Dolandırıcılık' suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı. Ayrıca yapılan denetimlerde 18 yabancı deport edilmek üzere Antalya İl Göç Geri Gönderim Merkezi'ne sevk edildi.