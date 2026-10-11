INTERPOL’ün çağrısına Türkiye’den tam destek

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL), çatışma bölgelerinden organize suç örgütlerine yasadışı silah ve mühimmat akışını kesmek amacıyla "Trigger X" kod adlı kapsamlı bir operasyon başlattı. 22 Haziran- 5 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen ve 17 ülkenin kolluk kuvvetlerinin dahil olduğu operasyon, Avrupa'dan Orta Asya'ya kadar geniş bir coğrafyayı kapsadı. Türkiye, kendi sınır güvenliği ve uluslararası emniyet iş birliği çerçevesinde operasyona saha ve istihbarat desteği sağladı.





TÜRKİYE SINIR HATTINDA DENETİM

INTERPOL'ün üye ülkeler arasındaki veri akışını sağlamasının ardından, Türkiye sınır hatları ile komşu gümrük kapılarında denetimler üst seviyeye çıkarıldı. Operasyonun Türkiye ve çevresindeki sınır noktalarında yapılan aramalarda Türkiye-Bulgaristan sınırındaki Lesovo Gümrük Kapısı'nda binden fazla nitelikte yivsiz tüfek ele geçirildi. Türkiye'den çıkış yaparak Batı Avrupa yönüne gitmekte olan ve oto yedek parçası taşıdığı beyan edilen bir TIR Kapıkule'de yakınlarında incelemeye alındı. Aramalarda 73 sahte tabanca tespit edilirken, bu silahların 23 adedinin sürücü kabinindeki yatak bölümünün altına gizlendiği belirlendi.





KIRMIZI BÜLTENLİ CİNAYET ŞÜPHELİSİ GÜRCİSTAN'DA YAKALANDI

Operasyon sadece silah sevkiyatlarının engellenmesiyle sınırlı kalmadı. Uluslararası seviyede aranan firarilerin yakalanması için de eşzamanlı takipler yürütüldü. Türkiye tarafından "kasten öldürme" suçlamasıyla aranan ve hakkında Kırmızı Bülten çıkarılan bir şüphelinin izi Gürcistan'da tespit edildi. INTERPOL veri tabanı üzerinden sağlanan anlık bilgi paylaşımı sayesinde şüpheli Gürcistan polisi tarafından gözaltına alındı. Türkiye'ye iade sürecine ilişkin adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.



17 ÜLKELİ OPERASYONUN BİLANÇOSU

Europol, Frontex ile ABD Emniyet Birimleri (HSI ve ATF) gibi uluslararası kuruluşların da destek verdiği operasyonun toplam bilançosu açıklandı. Operasyon kapsamında; 2 bin 823 küçük ve hafif silah, 400'e yakın el bombası ile patlayıcı düzeneği ve 40 binden fazla mermi ile fişek ele geçirildi. Silah, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı gibi suçlarla bağlantılı 152 kişi gözaltına alınırken, aralarında Kırmızı Bülten'le aranan 5 kişinin de bulunduğu uluslararası bülten sahibi 15 şüpheli yakalandı.