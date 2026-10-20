İntihar denmişti taciz çıktı! İddianame kabul edildi: Sağ elinde silah bulunan çocuk solakmış…

İDDİANAME KABUL EDİLDİ



Olaya dair Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede bahse konu sanık A.K. hakkında 'Basit cinsel saldırı, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından cezalandırılması istendi. Ayrıca iddianame çerçevesinde İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından E.H.'nin kemik yaşının 18 yaşını bitirmiş olduğu ve 19 yaşından gün aldığı belirtildi.

ZİNCİRLEME ŞEKİLDE CİNSEL SALDIRI SUÇUNU İŞLEDİ

Yapılan soruşturma da olayın yaşandığı aracın PTS kayıtları incelendiğinde ise 4 kez A.K. tarafından E.H.'nin vücut dokunulmazlığını ihlal ettiği ve zincirleme şekilde cinsel saldırı suçunu işledi tespit edildi. Başının sağ tarafından vurulan E.H.'nin, alınan el svaplarında sol elinde atış artığının bulunduğu tespit edilirken şüpheli A.K.'nin el svap raporunda ise sağ el avucu içi ve sağ el üzerinde atış artığı bulunduğu iddianamede yer aldı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianame mahkeme heyeti tarafından kabul edildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör