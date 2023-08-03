İntihar eden vaiz konusunda detaylar ortaya çıktı! Görevine iade iddiaları gerçek değil

Mehmet Deniz'in intiharıyla ilgili ileri sürülen iddialara ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığına yöneltilen suçlamaların gerçek olmadığı anlaşıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, daha önce Kütahya'nın Çavdarhisar ve Manisa'nın Kırkağaç ilçelerinde müftülük yapan Deniz, görevi sırasındaki davranışları sebebiyle çeşitli tahkikatlar geçirdi ve bundan dolayı idarecilik görevinden alınarak Balıkesir İl Müftülüğü bünyesine vaiz olarak atandı.

PERSONELE SİTEYİ BOYATMIŞ

2016 yılında Kütahya Valiliği tarafından yapılan tahkikatta, Mehmet Deniz'in Çavdarhisar İlçe Müftülüğü yaptığı dönemde bir personele sağlık mazereti izni vererek, Müftülük sitesini boyattığı tespit edildi.

DİN GÖREVLİLERİNE HAKARET ETMİŞ

Öte yandan Mehmet Deniz'in, 2017'de yaptığı aylık olağan toplantıda din görevlilerine yönelik hakaretler içeren ifadeler kullandığı, yapılan tahkikat sonucu Deniz'e "kınama" cezası verildiği ortaya çıktı. Deniz'in sosyal medya platformlarında yaptığı bazı paylaşımların da zaman zaman vatandaşlar tarafından şikayet edildiği öğrenildi. 2020 yılında, yaptığı paylaşımının bir din görevlisine yakışmadığı iddiasıyla şikayet edilen Deniz'in, durumu izah edici herhangi bir düzeltme çabasına girişmediği gibi zaman zaman insanların dikkatini çeken benzer paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı.

"BU ŞEKİLDE HİZMET ETMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

İl Müftüsünün mütalaasında, Deniz'in müftülük binasının üst katında ve şehir merkezinde bulunan lojmanı terk ederek şehirden uzak bir lojmana tadilat masrafları yaparak taşınmasının, vatandaşlar arasında rahatsızlık verdiği, ancak Deniz'in bu ve benzeri sebeplerle birçok kez uyarılmasına rağmen durumunda bir değişme olmadığı görüşlerine yer verdi. İlçe Kaymakamı ise mütalaasında, ilçe halkının Müftü Deniz'in davranışlarından rahatsızlık duyduklarını dile getirdiklerini ve Deniz'i uyardığını, bu şekilde hizmet sunmasının mümkün olmadığını belirtti.

ŞİKAYETLER ARTTI, GÖREVDEN ALINDI

İl Müftüsü ve İlçe Kaymakamının mütalaaları ve daha önce hakkında yürütülen tahkikatlar da dikkate alınarak Deniz'in müftülük görevine devam etmesinde kamu yararı olmadığı değerlendirildi ve Deniz, idarecilik görevinden alınarak, Balıkesir İl Müftülüğü bünyesine vaiz olarak atandı.

MAHKEME HEYETİ REDDETTİ

2020 yılında da ilçe müftülüğü görevinden alınarak memleketi olan Balıkesir'de vaiz olarak atanan Mehmet Deniz'in, müftülük görevine geri dönebilmek için 2021 yılında Manisa 2. İdare Mahkemesi'nde göreve geri dönüş davası açtığı öğrenildi. Deniz'in bu başvurusu da mahkeme heyeti tarafından reddedildi.

Mahkemenin, davacının sübut bulan eylemleri sebebiyle yöneticilik görevinde özenli davranmadığı, tutum ve davranışlarının idarecilik göreviyle bağdaşmadığı, idareci olarak etkili ve verimli hizmet sunma olanağının kalmadığı, yöneticilik niteliklerinin zedelendiği görüldüğünden kamu yönetimine duyulan güvenin sarsılmaması ve kamu hizmetinin en iyi şekilde yürütülmesi amacıyla tesis edildiği sonucuna ulaşılan dava konu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığından bahisle 28.10.2021 tarihinde söz konusu davanın reddine karar verdiği öğrenildi. Kararın ardından İzmir Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf edilmesi üzerine anılan mahkemece 28.12.2021 tarihinde istinaf isteminin reddiyle karar kesinleşti.

4 DEFA İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ

Mehmet Deniz hakkında önemli bir iddia daha ortaya atıldı. Deniz'in daha önce 4 kez intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.