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Giriş Tarihi: 22.9.2023 01:55

İntihar girişimde bulunurken yüksek gerilim akımına kapıldı

Karabük'ün Cumayanı köyünde daha evvel 4 kez çıktığı yüksek gerilim hattı direğine, bir kez daha çıkıp intihar girişiminde bulunurken, yüksek gerilim hattı elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Yılmaz G. hastanede yaşamını yitirdi

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
İntihar girişimde bulunurken yüksek gerilim akımına kapıldı

Daha evvel 4 kez yüksek gerilim hattı direğine çıkıp intihar girişiminde bulunan ve ikna sonucu indirilen Yılmaz G. akşam saatlerinde 5. kez Cumayanı köyünde yüksek gerilim hattı direğine çıktı. Bir anda yüksek gerilim hattı kablosuna dokunan Yılmaz G. elektrik çarpması sonucu metrelerce yükseklikten aşağı düşerek ağır yaralandı.

Vatandaşların ihbar etmesi sonucu gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Kalp masajı ile hayata döndürülen Yılmaz G. doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Olay hakkında soruşturma başlatılırken, yüksek gerilim hattına intihar girişiminde bulunmak için mi yoksa başka bir amaç için mi çıktığı, alkollü olup olmadığı araştırılıyor.

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İntihar girişimde bulunurken yüksek gerilim akımına kapıldı
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