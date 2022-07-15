İntikam filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi? The Foreigner / İntikam filmi konusu

Saat 20.00'de izleyicisi ile buluşacak İntikam filmi yorumları ile oldukça başarılı bir grafik çiziyor. Aksiyon ve gerilin türündeki film ödüllü isimleri bir araya getiriyor. İntikam filmi konusu ve oyuncu kadrosu ile TV yayın akışı ardından sorgulanmaya başladı. İşte, İntikam filmi oyuncuları…