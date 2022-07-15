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Giriş Tarihi: 15.7.2022 18:32

İntikam filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi? The Foreigner / İntikam filmi konusu

Bu akşam Show TV ekranlarında seyirci ile buluşacak İntikam filmi konusu ve oyuncu kadrosu ile ilgi çekiyor. 2017 yapımın yönetmen koltuğunda Martin Campbell oturuyor. Gerilim ve aksiyon türlerinin aranan ismi Jackie Chan, başarılı bir oyunculuk sergiliyor. İntikam filmi oyuncuları arasında ödüllü isimlerde yer alıyor. Peki, The Foreigner – İntikam filmi nerede çekildi?

İntikam filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi? The Foreigner / İntikam filmi konusu

Saat 20.00'de izleyicisi ile buluşacak İntikam filmi yorumları ile oldukça başarılı bir grafik çiziyor. Aksiyon ve gerilin türündeki film ödüllü isimleri bir araya getiriyor. İntikam filmi konusu ve oyuncu kadrosu ile TV yayın akışı ardından sorgulanmaya başladı. İşte, İntikam filmi oyuncuları…

İNTİKAM FİLMİ KONUSU

Restoran sahibi olan Quan zamanını işleriyle geçirmektedir. Bir gün düzenlenen bir terör saldırısı tüm hayatını alt üst eder. Saldırıda kızı ölmüştür. Kızının ölümü Quan'ı derinden etkiler. Yaşanan korkunç olayın etkisinden uzun süre çıkamayan acılı baba kendine kızının ölümünden sorumlu olanları öldürmeyi görev edinir. Quan, gerçeklere ulaşmaya çalışırken karşısında eski bir devlet görevlisi olan Liam Hennessy'i bulacaktır.

İNTİKAM FİLMİ OYUNCULARI

Jackie Chan

Pierce Brosnan

Orla Brady

Dermot Crowley

Ray Fearon

Rory Fleck – Byrne

Michael McElhatton

Charlie Murphy

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İntikam filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi? The Foreigner / İntikam filmi konusu
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