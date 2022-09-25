İOKBS Bursluluk parası ne zaman ayın kaçında yatacak, ne kadar, kaç lira? 2022 Bursluluk parası ödeme tarihleri!

Sonuçların açıklanmasıyla beraber bursluluk parası ödeme tarihleri de merak konusu haline geldi. Öğrencilere ödenecek olan bursun ödemelerine ilişkin açıklama Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmıştı. Hal böyleyken ise "2022 Bursluluk parası ne zaman ayın kaçında yatacak, ne kadar, kaç lira?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Bursluluk parası ödeme tarihleri ve detaylar.
İOKBS BURSLULUK PARASI NE ZAMAN AYIN KAÇINDA YATACAK?
MEB kılavuzda yapılan açıklamada "Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir" bilgisi verildi.
BURSLULUK (İOKBS) PARASI NE KADAR?
Her yıl 5,6,7,8 hazırlık sınıfı ve 9,10,11'inci sınıf öğrencileri için yapılan bursluluk sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte bursluluk parasının ne kadar olduğu merak ediliyor.
Buna göre; 5,6,7,8 hazırlık sınıfı ve 9,10,11'inci 2022 yılı için burs almaya hak kazanan öğrencilere aylık olarak verilecek burs miktarı 663,87 TL dir.
2023 yılı için burs miktarı henüz belli olmadı.