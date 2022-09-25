İOKBS Bursluluk parası ne zaman ayın kaçında yatacak, ne kadar, kaç lira? 2022 Bursluluk parası ödeme tarihleri!

BURSLULUK (İOKBS) PARASI NE KADAR?

Her yıl 5,6,7,8 hazırlık sınıfı ve 9,10,11'inci sınıf öğrencileri için yapılan bursluluk sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte bursluluk parasının ne kadar olduğu merak ediliyor.

Buna göre; 5,6,7,8 hazırlık sınıfı ve 9,10,11'inci 2022 yılı için burs almaya hak kazanan öğrencilere aylık olarak verilecek burs miktarı 663,87 TL dir.

2023 yılı için burs miktarı henüz belli olmadı.