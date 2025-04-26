İOKBS bursluluk sınavı tarihi 2025: MEB ile bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta, İOKBS sınav giriş belgesi nereden alınır?

İOKBS bursluluk sınavı tarihi 2025 gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimi ve kılavuzu kapsamında takip edilen sınavla ilgili hazırlıklar tamamlandı. İlköğretim 5,6,7,8. sınıf ve lise 9,10 ve 11'nci sınıf öğrencileri başvurularının ardından sınav gününü bekliyor. Peki, İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta ve giriş belgesi nereden alınır?
İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) MEB takvimine göre 27 Nisan Pazar günü gerçekleşecek. Sınav saat 10.00 itibarıyla başlayacak.
MEB AÇIKLADI: TAKVİM DEĞİŞMEDİ!
"Bilindiği üzere 23 Nisan 2025 tarihinde, merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan bir deprem meydana gelmiştir. Yaşanan gelişmeler sonrasında kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.
Millî Eğitim Bakanlığı 2025 Yılı Sınav Uygulama Takvimi'nde daha önceden belirtildiği gibi "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS 2025)", 27 Nisan 2025 Pazar günü planlandığı şekilde gerçekleştirilecektir"
İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
MEB bursluluk sınavı giriş belgeleri erişime açıldı. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sınav giriş bilgilerinizin bulunduğu belgeyi kayıtlı olduğunuz okuldan alabilirsiniz. Başvuru ve sınav giriş yeri bilgileri MEB öğrenci sistemi üzerinden öğreniliyor.
SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB takvimine göre 27 Nisan tarihinde gerçekleşecek İOKBS sınavının sonuçları 30 Mayıs tarihinde açıklanacak.
KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?
Sınavda tüm sınıf seviyeleri için dörder seçenekli 80 soru sorulacak, sınav süresi 100 dakika olarak uygulanacaktır.