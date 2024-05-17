İOKBS bursluluk ücreti ödeme tarihi 2024: MEB ile Bursluluk parası ne zaman yatacak? İlkokul ve lise İOKBS burs ücreti ne kadar?

İlkokul ve lise İOKBS burs ücreti ne kadar, kaç TL soruları gündemdeki yerini almış durumda. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Tek oturumda yapılan sınava katılım sağlayan 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri, sonuçlar için bekleyişteydi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavın sonuçları bugün erişime açıldı. Bu gelişme sonrası öğrencilere ödenecek burs tutarı araştırma konusu oldu. Peki, Bursluluk parası ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte, MEB ile 2024 İOKBS bursluluk ücreti ödeme tarihi…
İOKBS BURSLULUK ÜCRETİ 2024 NE ZAMAN YATACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan kılavuzda 2024 Bursluluk ücreti ödemesi başlangıç tarihi bilgisine yer verildi. Buna göre;
Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir. Ödemeler 12 ay üzerinden yapılmaktadır.
Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun'un 7 nci maddesinde belirtilen "Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez." hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz.
Bursluluk ücreti (İOKBS) ödemeleri şehirlere göre farklılık gösteriyor. Burslar her ayın 25'ine kadar hesaplara aktarılıyor.
E-OKUL BURSLULUK PARASI SORGULAMA
2024-2025 İOKBS burs ödemeleri ekim ayından itibaren ödenmeye başlanacak. İOKBS bursunun hesaplara yatıp yatmadığı e-Okul VBS üzerinden sorgulanabiliyor.
e-Okul'a T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla giriş yapan adaylar, güvenlik aşamasında doğum tarihi, doğum yılı, nüfusa kayıtlı olunan il, ilçe, eğitim alınan şube gibi soruları doğru yanıtlayarak e-Okul'a giriş yapabilir.
Ardından sol tarafta bulunan menü yardımıyla "Burs Ödeme Bilgileri" üzerinden sorgulama işlemi yapılabiliyor.
İOKBS BURS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
İOKBS bursluluk ücreti memur maaşı katsayı oranına göre hesaplanıyor. Bursluluk parası son olarak Temmuz-Aralık 863 TL olarak bursluluk ücreti yatırılıyordu.
Bursluluk ücretine %30 zam yapılması durumunda 258 TL artacak ve 1.121 TL'ye yükselecek.
Bursluluk ücretine %40 zam yapılması durumunda 345 TL artacak ve 1208 TL olacak.
Bursluluk ücretine %50 zam yapılması durumunda ise 431 TL artacak ve 1293 TL'ye yükselecek.
SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR
a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,
b. Cevap kâğıdının sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması veya zarar görmüş olması,
c. Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,
ç. Başka öğrenciye ait sınav evrakının kullanılması,
d. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,
e. Öğrencinin, üzerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not ve benzeri dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel ve benzeri araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav salonuna girmesi,
f. Sınav kutuları dışında posta veya farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi,
g. Öğrencinin başka bir öğrenciden, dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,
ğ. Öğrencinin sınava girdiği hâlde işaretlemeyi cevap kâğıdına yapmaması,
h. Sınav evrakındaki fotoğraf ve bilgilerle geçerli kimlik belgesinin uyuşmaması,
ı. Sınav evrakına zarar verilmesi (sınav sürecince soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri), durumlarında "Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi"nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için salon görevlilerince hazırlanan tutanaklar dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.