İOKBS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2022: Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB ile İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?

Bursluluk sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 4 Eylül'de düzenlenen İOKBS sınavına katılım sağlayan öğrencilerin ve velilerinin gündeminde bursluluk sınavı sonuçları yer alıyor. 2022 İOKBS sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tarihte ilan edilecek. Peki; Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2022 Bursluluk sınavı sonuçları sorgulama bilgileri.
4 Eylül 2022 tarihinde düzenlenen İOKBS sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim ile netleşti. İşte, 2022 Bursluluk sınavı sonuçları için verilen o tarih;
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre İOKBS Bursluluk Sınavı sonuçları, 23 Eylül 2022 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.
İOKBS Bursluluk Sınavı soru ve cevap anahtarı, geçtiğimiz günlerde "odsgm.meb.gov.tr" sitesi üzerinden açıklandı.
Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.
ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.
ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.