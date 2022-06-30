İpek Filiz Yazıcı kimdir, kaç yaşında, nereli? İçimizdeki Ateş Hale - İpek Filiz Yazıcı sevgilisi Ufuk Beydemir ile evleniyor!

İçimizdeki Ateş yeni bölümü ile bu akşam ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünden hemen önce başrol oyuncusu mutlu bir haber paylaştı. Şarkıcı Ufuk Beydemir ile bir süredir birlikte olan güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı evleniyor! Haberin ardından "İpek Filiz Yazıcı kimdir, kaç yaşında, nereli" soruları yanıt arıyor. İşte, oyuncu İpek Filiz Yazıcı dizileri, filmleri, yaşı ve sevgilisi…
İPEK FİLİZ YAZICI KİMDİR?
6 Ekim 2001'de İstanbul'da doğan İpek Filiz Yazıcı aslen Trabzon, Oflu. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında yayımlanmış olan Babam ve Ailesi dizisinde yaşadı. 2017'de yayımlanan Kayıt Dışı dizisinde Tuğba Ateş karakterini, Elimi Bırakma adlı dizide ise Ceyda karakterini canlandırdı.
İPEK FİLİZ YACIZI DİZİLERİ VE FİLMLERİ
Babam ve Ailesi
Kayıtdışı
Elimi Bırakma
Yeni Hayat
Son Nefesime Kadar
İçimizdeki Ateş
7 Yüz
Aşk 101
UFO
İPEK FİLİZ YAZICI SEVGİLİSİ UFUK BEYDEMİR İLE EVLENİYOR!
Genç oyuncu İpek Fliz Yazıcı sevgilisi Ufuk Beydemir ile bir süredir birlikteydi. "Ay Tenli Kadın" şarkısı ile ünlenen Beydemir, Yazıcı'ya evlililk teklifinde bulundu. Güzel oyuncu mutlu anlarını sosyal medyadan paylaştı.