İpek Filiz Yazıcı kimdir, kaç yaşında, nereli? İçimizdeki Ateş Hale - İpek Filiz Yazıcı sevgilisi Ufuk Beydemir ile evleniyor!

İçimizdeki Ateş yeni bölümü ile bu akşam ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünden hemen önce başrol oyuncusu mutlu bir haber paylaştı. Şarkıcı Ufuk Beydemir ile bir süredir birlikte olan güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı evleniyor! Haberin ardından "İpek Filiz Yazıcı kimdir, kaç yaşında, nereli" soruları yanıt arıyor. İşte, oyuncu İpek Filiz Yazıcı dizileri, filmleri, yaşı ve sevgilisi…