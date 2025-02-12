Mardin’de feci kaza! Hafif ticari araç TIR’a çarptı: 1 ölü 3 yaralı!

112 Acile yapılan ihbar üzerine bölgeye Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile çıkarılırken, Sağlık ekipleri meydana gelen trafik kazasında yaralananlara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra biri ağır 4 yaralı Ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılak tedavi altına alındı.