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Giriş Tarihi: 12.2.2025 14:48 Son Güncelleme: 12.2.2025 14:57

Mardin'de feci kaza! Hafif ticari araç TIR’a çarptı: 1 ölü 3 yaralı!

Mardin’in Kızıltepe İlçesi'nde hafif ticari aracın park halindeki bir TIR aracına arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Mardin’de feci kaza! Hafif ticari araç TIR’a çarptı: 1 ölü 3 yaralı!

Edinilen bilgilere göre bugün sabah 06.30 sıralarında Kızıltepe-Viranşehir yolu, Akziyaret mevkiinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç, yolda park halinde bulunan TIR aracına arkadan çarptığı belirtilirken, Çarpmanın etkisiyle araçta bulunanlardan biri ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

112 Acile yapılan ihbar üzerine bölgeye Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile çıkarılırken, Sağlık ekipleri meydana gelen trafik kazasında yaralananlara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra biri ağır 4 yaralı Ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılak tedavi altına alındı.

Yaralılardan durumu ağır olan 61 yaşındaki Z.G, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluşan yol daha sonra trafiğe açılırken, Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Mardin'de feci kaza! Hafif ticari araç TIR’a çarptı: 1 ölü 3 yaralı!
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