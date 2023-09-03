İpek Yolu’nda TIR kamyonete çarptı: 1 ölü 9 yaralı

İpek Yolu üzerinde yer alan Artuklu ilçesine bağlı kırsal Çalışlı Mahallesi'nde 27 yaşındaki Mehmet Ali Irmak yönetimindeki TIR ile plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet çarpıştı. Kazada kamyonette bulunan 50 yaşındaki Saliha Sağlam hayatını kaybederken, 2'si çocuk 9 kişi yaralandı. 112 Acil Servis'e haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansı ile Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan Onur Sağlam durumunun ciddi olması nedeniyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, olay yerine gelen kazazedelerin öfkeli yakınları, TIR sürücüsü Mehmet Ali Irmak'a linç girişiminde bulundukları ve saldırıya uğradığı belirtildi. TIR sürücüsü Irmak, köylülerin yardımıyla öfkeli kalabalığın ellerinden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Durumu ağır olan TIR sürücüsü Mehmet Ali Irmak, Mardin'den Elazığ'a sevk edildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.