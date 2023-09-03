Haberler Yaşam Haberleri İpek Yolu’nda TIR kamyonete çarptı: 1 ölü 9 yaralı
Giriş Tarihi: 3.9.2023 16:19 Son Güncelleme: 3.9.2023 16:25

İpek Yolu’nda TIR kamyonete çarptı: 1 ölü 9 yaralı

Mardin'de İpek Yolu’nda TIR ile kamyonetin karıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, aralarında TIR sürücüsünün de olduğu 9 kişi yaralandı. Kaza sonrası TIR şoförünün linç edilerek öldüresiye dövüldüğü ve durumunun ağır olduğu iddia edildi.

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
İpek Yolu’nda TIR kamyonete çarptı: 1 ölü 9 yaralı

İpek Yolu üzerinde yer alan Artuklu ilçesine bağlı kırsal Çalışlı Mahallesi'nde 27 yaşındaki Mehmet Ali Irmak yönetimindeki TIR ile plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet çarpıştı. Kazada kamyonette bulunan 50 yaşındaki Saliha Sağlam hayatını kaybederken, 2'si çocuk 9 kişi yaralandı. 112 Acil Servis'e haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansı ile Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan Onur Sağlam durumunun ciddi olması nedeniyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, olay yerine gelen kazazedelerin öfkeli yakınları, TIR sürücüsü Mehmet Ali Irmak'a linç girişiminde bulundukları ve saldırıya uğradığı belirtildi. TIR sürücüsü Irmak, köylülerin yardımıyla öfkeli kalabalığın ellerinden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Durumu ağır olan TIR sürücüsü Mehmet Ali Irmak, Mardin'den Elazığ'a sevk edildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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İpek Yolu’nda TIR kamyonete çarptı: 1 ölü 9 yaralı
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