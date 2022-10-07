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Giriş Tarihi: 8.10.2022

‘İplikçi Nedim’ hayatını kaybetti

GÜL KİREKLO GÜL KİREKLO
‘İplikçi Nedim’ hayatını kaybetti
Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde 'İplikçi Nedim' karakteriyle geniş hayran kitlesine ulaşan 72 yaşındaki sanatçı İsmail İncekara, dün sabah hayatını kaybetti. İncekara'nın vefat haberini Zafer Algöz, "Kıymetli ağabeyim vefat etmiş. Güne böyle bir haberle başlamak içimize ateş düşürdü. Başımız sağ olsun dostlar" paylaşımıyla duyurdu. İncekara'nın vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. İncekara, Kutlar Vadisi dizisinde hayat verdiği 'İplikçi Nedim' karakteriyle ıhlamur sevgisi ve komik konuşmasıyla gönüllerde taht kurmuştu. Dizinin en önemli parçalarından olan Konsey Masası'nda yer alan isimlerden (Laz Ziya) İsmail Betil, (Deve Tuncay) Osman Wöber, (Testere Necmi) Tarık Ünlüoğlu ve (Hüsrev Ağa) Baykal Saran'ın ardından İsmail İncekara'nın da ölümü unutulmaz dizinin hayranlarını üzüntüye boğdu.

BUGÜN UĞURLANACAK
İncekara için bugün saat 11.00'de Üsküdar Tekel Sahne'de tören düzenlenecek. İncekara'nın cenazesi, Kanlıca Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kanlıca Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Oyunculuk hayatında, yardımcı rolde yılın en başarılı erkek oyuncusu dalında Afife Tiyatro Ödülü'nü kazanan İncekara, tiyatroda aktörlüğünün yanı sıra sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yaptı.

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‘İplikçi Nedim’ hayatını kaybetti
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