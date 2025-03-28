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Giriş Tarihi: 28.3.2025 16:53 Son Güncelleme: 28.3.2025 17:23

Irak’ta kalp krizi geçiren Kızıltepeli TIR şoförü hayatını kaybetti

Türkiye’den Irak’a yük götüren Mardin Kızıltepeli TIR şoförü Kenan Alınca, bekleme sahasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Irak’ta kalp krizi geçiren Kızıltepeli TIR şoförü hayatını kaybetti

TIR taşımacılığı yaparak geçimini sürdüren şoför Kenan Alınca Irak'ın Duhok kentindeki bekleme sahasında kalp krizi sonucu vefat ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre Kızıltepeli TIR şoförü Kenan Alınca, dün akşam saatlerinde Irak'ın Duhok kentindeki yükünü boşalttıktan sonra Mardin'e geri dönüş için araç bekleme sahasında sırasını beklerken aniden fenalaştı, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından kalp krizi geçiren sürücüye yapılan tüm müdahalelere rağmen Alınca, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 7 çocuk babası genç şoförün ani Ööüm haberi, ailesini ve akrabalarını yaşa boğarken Kenan Alınca'nın cenazesinin Kızıltepe ilçesine getirilerek Atatürk Mahallesi'nde defnedildi.

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Irak’ta kalp krizi geçiren Kızıltepeli TIR şoförü hayatını kaybetti
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