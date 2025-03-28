Irak’ta kalp krizi geçiren Kızıltepeli TIR şoförü hayatını kaybetti

TIR taşımacılığı yaparak geçimini sürdüren şoför Kenan Alınca Irak'ın Duhok kentindeki bekleme sahasında kalp krizi sonucu vefat ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre Kızıltepeli TIR şoförü Kenan Alınca, dün akşam saatlerinde Irak'ın Duhok kentindeki yükünü boşalttıktan sonra Mardin'e geri dönüş için araç bekleme sahasında sırasını beklerken aniden fenalaştı, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından kalp krizi geçiren sürücüye yapılan tüm müdahalelere rağmen Alınca, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 7 çocuk babası genç şoförün ani Ööüm haberi, ailesini ve akrabalarını yaşa boğarken Kenan Alınca'nın cenazesinin Kızıltepe ilçesine getirilerek Atatürk Mahallesi'nde defnedildi.