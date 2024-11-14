İranlı 3 kardeş birlikte canlarına kıydı

Antalya'da İran uyruklu 3 kardeş evlerinde ölü bulundu. Kardeşlerin 9 sayfalık mektup bırakıp intihar ettiği belirtildi.Korkunç olay, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2384 Sokak'taki bir apartmanın en üst katında meydana geldi. Bir süre önce İran'dan Türkiye'ye gelen Muhammed Reza (44), Mohsen (36) ve Amirhossein Yasovalian (33) isimli 3 kardeş, eşyalı olarak bir daire kiraladı. Son olarak 27 Ekim tarihinde ülkelerinde bulunan aileleri ile görüşen 3 kardeşe yaklaşık 15 gündür yakınları ulaşamadı. Aile, yakınları Emrullah Asedi'yi arayarak oğullarına ulaşmasını istedi. Emrullah Asedi, kapıyı çalmasına rağmen kardeşlere ulaşamadı. Ailenin ısrarı ile polis merkezine giden Asedi, ekiplerle birlikte eve geldi ve ev sahibinde bulunan yedek anahtarla içeri girildi. Kapısı arkadan kilitli olan odaya giren ekipler 3 kardeşin cansız bedenleri ile karşılaştı.Kardeşlerin borsada yüklü miktarda para kaybettiklerini ve bu nedenle hayatlarına son verdiklerini yazdıkları 9 sayfalık bir not bulundu. 3 kardeşin ikamet içerisindeki bir odanın kapı ve camlarını hava geçirmeyecek şekilde bantladıktan sonra içeride mangalda kömür yaktıkları ve içeriyi kaplayan dumanla toplu şekilde hayatlarına son verdikleri öğrenildi.İranlı 3 kardeşin cansız bedenleri ekiplerin olay yerindeki çalışmasının ardından kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.