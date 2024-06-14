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Giriş Tarihi: 14.6.2024 16:10 Son Güncelleme: 14.6.2024 16:17

İranlı dağcı Ağrı Dağı'nda hayatını kaybetti

Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı sonrası dönüş yolunda düşen 47 yaşındaki İranlı dağcı Ekber Helil hayatını kaybetti. 4 bin 300 metrede bulunan cenazenin alınması için ekipler çalışma başlattı.

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
İranlı dağcı Ağrı Dağı’nda hayatını kaybetti

İran'dan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine gelen 3 dağcı, 3 gün önce Ağrı Dağı'na tırmanışa başladı. 5 bin 137 metre yüksekliğindeki zirveye ulaşan dağcılar, dönüş yolundayken 4 bin 600 metreye inildiğinde Ekber Helil isimli iddiaya göre dağcı kayarak düştü. 4 bin 300 metreye kadar sürüklenen Helil, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayı fark eden diğer dağcıların haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, Helil'in cansız bedenini helikopterle dağdan indirmek için çalışma başlattı.

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İranlı dağcı Ağrı Dağı'nda hayatını kaybetti
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