İranlı iş adamından akıl almaz gasp oyunu! Çalışanını kadın kılığına soktu ve...

EŞİNİN KIYAFETLERİNİ GİYDİRMİŞ

Bunun üzerine polis ekipleri çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Kısa sürede şüpheli gaspçıya dair görüntülere ulaşıldı. Sözde kadın gaspçının birkaç sokak ilerde üzerindeki kıyafetleri çıkarıp çöp konteynerine bıraktığı görüldü. Durumdan şüphelenen polis gaspçının kadın değil M.R.H. isimli bir erkek olduğunu belirledi. M.R.H'nin ise iş adamına ait elektronik dükkanında çalışan olduğunu tespit etti. Yapılan detaylı çalışmalarda M.R.H'nin gasp olayından önce kadın kıyafetiyle evinden çıktığı saptandı. M.R.H, Beştelsiz Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı. M.R.H., patronu M.Ş'nin planlamasıyla bir gasp oyunu yaptıklarını itiraf etti. M.R.H., gasp sırasında kullandığı kıyafetleri de patronunun eşine ait olduğunu ve kendisine gasp için patronunun verdiğini söyledi.