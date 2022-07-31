İranlı iş adamından akıl almaz gasp oyunu! Çalışanını kadın kılığına soktu ve...

Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde 26 Temmuz günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. İranlı bir iş adamı olan M.Ş. polisi arayıp eli bıçaklı bir kadın tarafından bıçaklanıp gasp edildiğini öne sürdü. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler M.Ş.'nin hafif şekilde yaralandığını gördü. Hastanede tedavi altına alınan M.Ş. ifadesinde; "Ailem bana 50 bin dolar göndermişti. Tanımadığım bir kadın geldi, bıçak çekti beni yaralayıp paraları alarak kaçtı" dedi.
EŞİNİN KIYAFETLERİNİ GİYDİRMİŞ
Bunun üzerine polis ekipleri çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Kısa sürede şüpheli gaspçıya dair görüntülere ulaşıldı. Sözde kadın gaspçının birkaç sokak ilerde üzerindeki kıyafetleri çıkarıp çöp konteynerine bıraktığı görüldü. Durumdan şüphelenen polis gaspçının kadın değil M.R.H. isimli bir erkek olduğunu belirledi. M.R.H'nin ise iş adamına ait elektronik dükkanında çalışan olduğunu tespit etti. Yapılan detaylı çalışmalarda M.R.H'nin gasp olayından önce kadın kıyafetiyle evinden çıktığı saptandı. M.R.H, Beştelsiz Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı. M.R.H., patronu M.Ş'nin planlamasıyla bir gasp oyunu yaptıklarını itiraf etti. M.R.H., gasp sırasında kullandığı kıyafetleri de patronunun eşine ait olduğunu ve kendisine gasp için patronunun verdiğini söyledi.
PARAYI VERMEMEK İÇİN KENDİ KENDİNİ BIÇAKLAMIŞ
Gözaltına alınan sahte gaspçının ifadesi üzerine patron M.Ş.'de gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.Ş.'de ifadesinde; "Ailemin gönderdiği parayı geri vermemek için böyle bir plan yaptım. Gerçekçi olsun diye de kendime bıçak yarası açtım. Çalışanıma eşime ait kıyafetleri ben giydirdim" dediği öne sürüldü.
PARALAR KENDİ EVİNDE ÇIKTI
Öte yandan İranlı iş adamının evinde yapılan aramada gasp edildiğini söylediği paralar ve cep telefonu da bulundu. M.Ş. ve çalışanı M.R.H'ye emniyette 'suç uydurma' suçundan adli işlem yapılarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.SON DAKİKA: Kamerunlu Killo vurgununda yeni gelişme! Dolandırılan ismin ifadesi ortaya çıktı: Paramı kimyasalla artıracaktı