İranlı kayıp dağcı için çalışma başlatıldı

Ağrı Dağı'na tırmanan dağcılar arasında bir dağcı 4 bin rakımlı yerde kar nedeniyle ayağı kayıp kayalıklardan düştü. Ekip arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, Jandarma ve Profesyonel ekipler sevk edildi. Ayrıca destek ekibinin isteği üzerine Van'da da profesyonel dağcı ekipler bölgeye gönderildi. Kayıp davacının ise İran uyruklu uyruklu olduğu öğrenildi.

Dağcı ekipler 3 bin rakımlı Ağrı Dağı'nın kamp alanına helikopterle indirildi. Toplam 9 kişilik profesyonel ekip geceyi buradan geçirdikten sonra yarın sabah kayıp dağcıyı aramak için tırmanışa geçecekler.