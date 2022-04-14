Giresun’da eski sevgili dehşeti! itfaiyeci İrem’i öldürüp, intihara kalkıştı: Barışma teklifi reddedilince...

Giresun Belediyesi itfaiye personellerinden İrem Kostakoğlu, Bugün öğle saatlerinde erkek arkadaşı olduğu bildirilen Y.A tarafından evinin girişinde tabanca ile vurularak öldürüldü. İrem Kostakoğlu'nu öldüren katil zanlısı Y.A daha sonra tabancayı doğrultarak kendisi vurdu. Y.A.'nın olaydan sonra hastaneye kaldırıldığı bildirildi.