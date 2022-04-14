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Giriş Tarihi: 14.4.2022 16:24 Son Güncelleme: 14.4.2022 16:48

Giresun'da eski sevgili dehşeti! itfaiyeci İrem’i öldürüp, intihara kalkıştı: Barışma teklifi reddedilince...

FERHAT LAP FERHAT LAP
ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giresun’da eski sevgili dehşeti! itfaiyeci İrem’i öldürüp, intihara kalkıştı: Barışma teklifi reddedilince...

Giresun'da genç bir kadın eski erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü. Genç adam aynı silahla intihar etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan silahlı saldırganın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre Giresun Aksu Mahallesi TOKİ Konutlarında oturan Giresun belediyesi itfaiye personellerinden İrem Kostakoğlu (26) erkek arkadaşı E. A. (30) tarafından evinin kapısında silahla vurularak öldürüldü.

BARIŞMA TEKLİFİ REDDEDİLİNCE ÖLDÜRDÜ

Giresun Belediyesi personellerinden İrem Kostakoğlu Giresun Aksu Mahallesi TOKİ Konutlarındaki evinin kapısında erkek arkadaşı olduğu söylenen E.A. ile aralarında yaşanan tartışma nedeniyle E.A'nın silahla ateş etmesi sonucu öldürüldü.

E.A'nın Kostakoğlu'nu barışma teklifini reddettiği için öldürdüğü belirtildi.

AYNI SİLAHLA İNTİHARA KALKIŞTI

E.A. aynı silah ile intihar etti. Giresun Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

E.A.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Giresun Belediyesi itfaiye personellerinden İrem Kostakoğlu, Bugün öğle saatlerinde erkek arkadaşı olduğu bildirilen Y.A tarafından evinin girişinde tabanca ile vurularak öldürüldü. İrem Kostakoğlu'nu öldüren katil zanlısı Y.A daha sonra tabancayı doğrultarak kendisi vurdu. Y.A.'nın olaydan sonra hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

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Giresun'da eski sevgili dehşeti! itfaiyeci İrem’i öldürüp, intihara kalkıştı: Barışma teklifi reddedilince...
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