Irkçı saldırının kurbanları mezarları başında anıldı

Almanya'nın Solingen Kentinde yaşanan ve tarihe "Solingen Faciası" olarak geçen olayda hayatını kaybeden 5 vatandaş ve faciadan sonra Barış elçisi ilan edilen "Bilge Ana" lakaplı Mevlüde Genç, Amasya'nın Taşova ilçesindeki mezarları başında anıldı.

Irkçı saldırıda iki kızı iki torunu ve yeğenini kaybeden Mevlüde Genç, olay sonrası öfkeyle sokaklara dökülen Türk vatandaşları barışçıl söylemleri ile sakinleştirmiş ve Türk-Alman Barış Elçisi ilan edilmişti. "Bilge Ana" olarak da anılan Mevlüde Genç de geçtiğimiz yıl yine facianın yaşandığı Solingen'de 79 yaşında hayatını kaybetmişti.

Irkçı saldırının kurbanları, Gürsün İnce, Hatice Genç, Gülistan Öztürk, Hülya Genç, Saima Genç ve Bilge Ana Mevlüde Genç, Solingen Faciası'nın 31'inci yıldönümünde Amasya'nın Taşova İlçesindeki mezarları başında dualarla anıldı.