Irmak kenarında husumetlisinİ katletti! İfadesi pes dedirtti! " Ona bir ders vermek istedim..."

"ANAMA BABAMA KÜFREDİNCE..."

Bir anlık sinirle geri döndüm ve bir kez daha attım. Kesinlikle benim yaralamaktan başka bir amacım yoktu. Kendisine bana etmiş olduğu küfür sonrasında bir kez daha atmış oldum. Olay bu şekilde olmuştur. Beraatimi isterim" dedi. Sanık G.G. de olaya karışmadığını ve beraatini istediğini söyledi.