Haberler Yaşam Haberleri Zonguldak'ta ırmakta balık tutarken kaybolmuştu: Cansız bedenine ulaşıldı
Giriş Tarihi: 22.10.2023 17:27 Son Güncelleme: 22.10.2023 17:36

Zonguldak'ta ırmakta balık tutarken kaybolmuştu: Cansız bedenine ulaşıldı

Çaycuma ilçesinde bir vatandaşın ırmakta balık tutarken kaybolduğu ihbarını alan ekipler çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Yüksel Öztürk isimli şahsın cansız bedeni sudan çıkarılarak morga kaldırıldı.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Zonguldak’ta ırmakta balık tutarken kaybolmuştu: Cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak'ın Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı santralini arayan Şeref A, isimli şahıs, Çaycuma İlçe Merkezinde ikamet eden arkadaşı Yüksel Öztürk'ün (75) isimli şahsın sabah 09.00 sıralarında, Çaycuma TOKİ bölgesinde Filyos çayına bıraktığı balık ağını alıp geleceğini beyan ederek evden çıktığını, geri dönmemesi üzerine dere kenarını kontrol ettiklerinde şahsın aracının ve kıyafetlerinin dere kenarında olduğunu ancak kendisine ulaşamadıklarını bildirdiği öğrenildi. Konu ile ilgili Jandarma Komutanlığının çevrede yapılan araştırma neticesinde Filyos Koruma Birliği Su Altı Arama ve Kurtarma Tiki, Komando Asayiş Timi ve Drone ekibi görevlendirilirken, şahsın suda boğulduğu öğrenilirken, SAK Timi tarafından Filyos içerisinde koordineli bir şekilde faaliyete başlarken, Drone ekibi tarafından havadan dere içerisinde kıyı şeridi ve dere içerisinde bulunan alan taranırken, Komando timi tarafından yapılan arama faaliyetinin başlamasından 1 saat sonra şahsın cansız bedeni yaklaşık 1.5 metre derinlikte dere içerisinde bulunduğu bildirildi.

Balık tutmak için ırmağa giren ve suda kaybolan 75 yaşındaki Seka'dan emekli olan Yüksel Öztürk, Jandarma Su Altı-Su Üstü Arama-Kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmasından sonra cansız beden sudan çıkarılarak morga kaldırıldı.

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Zonguldak'ta ırmakta balık tutarken kaybolmuştu: Cansız bedenine ulaşıldı
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