İş adamı şoförünün üzerine şirket açtı: Şirket batınca taraflar arasında kavga çıktı

22.9.2025 15:36

Şoförü üzerinden şirket açan iş adamı Z.E. şoförü üzerine açmış olduğu şirketin batması ve borçlarının ödenmemesi nedeniyle şoförü Z.Ş tarafından bacağından vurularak yaralandı. Yaralı iş adamı Z.E ambulansla hastaneye kaldırılırken şüpheli Şoför gözaltına alındı.

Olay sabah saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, İş adamı Z.E şoförü Z.Ş adına şirket kurdu. Şirketin batması ve borçlarının ödenmemesi üzerine taraflar arasından tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda İş adamı Z.E şoförü Z.Ş tarafından bacağından vurularak yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş adamı Z.Ş ambulansla hastaneye kaldırılırken Şoförü Z.E ise olayda kullanılan suç aleti silah ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

