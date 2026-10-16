İş adamına 5 milyon dolarlık rehine tuzağı! Kaçırılma planının arkasından arkadaşı çıktı: Meğer kendini de kaçırtıp…

EVLERDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Operasyonu derinleştiren ekipler çete üyelerinden Moldova vatandaşı Aleksandr Olegoviç Eremin ve Türk vatandaşı Gökhan Çelikcan'ı da gözaltına aldı. Hücre evlerinde yapılan detaylı aramalarda ise çok sayıda ruhsatsız silah, kar maskesi, eldiven ve plastik kelepçe ele geçirildi.

KAÇIRILMA PLANININ ARKASINDAN ARKADAŞI ÇIKTI

İlk ifadesinde iş insanlarıyla birlikte kendisinin de kaçırıldığını iddia eden Tayfun Tokoğlu'nun polise verdiği çelişkili beyanlar gerçeği gün yüzüne çıkardı. Tokoğlu'nun geriye dönük HTS kayıtları ve konum eşleşmelerini inceleyen ekipler, zanlının fidyeci çeteyle doğrudan iş birliği yaptığını belirledi. Kaçırılma planını organize ettiği tespit edilen Tokoğlu ve beraberindeki şebeke üyeleri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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