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Giriş Tarihi: 2.9.2023 11:09 Son Güncelleme: 2.9.2023 11:41

İş adamına ‘seni koruruz’ deyip tehditle 49 bin Euro aldılar

İstanbul Şişili’de Azerbaycanlı iş adamı Elshan E.’nin ofisine gelip ‘seni koruyalım, sana yardım’ edelim diyerek zorla para almaya çalışan 3 şüpheli Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin iş adamının ofisine gelip silah gösterdiği anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İş adamına ‘seni koruruz’ deyip tehditle 49 bin Euro aldılar

Şişli'de 28 Ağustos günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Azerbaycanlı iş adamının ofisine gelen şahıslar işlerinde sana yardım edelim dediler. Bir süre yanına gelip gittiler. Ardından seni burada koruruz bize para ver demeye başladılar. Hem ofise gelip hem de telefonla sürekli taciz ve tehdit edilen iş adamı çareyi 49 bin Euro para vermekte buldu. Ancak her defasında daha fazla para isteyip tehditlerin dozu artınca iş adamı polisi arayıp yardım istedi.

ZORLA 49 BİN EURO PARA ALDILAR

Konuyla ilgili çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri iş adamı Elshan R.'nin ifadesine başvurdu. İş adamı ifadesinde, işyerinde bulunan ofisine farklı zamanlarda 3 şahsın gelerek ilk başta yardım amaçlı, daha sonra kendisini koruma amaçlı sürekli para talep ettiklerini, kendisinin artık para vermek istemediğini şahıslara söylemesi üzerine bazen telefon ile bazen ofise gelerek tehdit ettiklerini belirtti. Bu tehditler üzerine 49 bin Euro para verdiğini, şahısların para talebinin devam ettiğini ve parayı alamayınca kendisi ofisinde yokken ofisi basıp silah teşhir ederek tehdit ettiklerini, söyledi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Devam eden çalışmalarda Gasp Büro Amirliği ekipleri incelenen kamera görüntülerinden şüphelileri tek tek tespit etti. Önce eşkalleri ardından kimlikleri tespit edilen 3 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Gasp Büro Amirliğine getirilen şüpheliler Azerbaycanlı Ramzı A.(26), Gaytaran G.(27) ve Ilgar A.(40) şikayetle ilgili sorgulandı. Şüphelilerle birlikte 2 adet tabanca ele geçirildiği öğrenildi. Suçlamaları kabul etmedikleri öğrenilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


İş adamından tehditle 49 bin Euro alan şüpheliler yakalandı | Video

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İş adamına ‘seni koruruz’ deyip tehditle 49 bin Euro aldılar
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