İş adamından tehditle 49 bin euro aldılar

İstanbul Şişli'de 3 kişi Azerbaycanlı iş adamının ofisine sık sık gelerek "Seni koruruz" diyerek yardım edeceklerini söyleyerek para istedi. Hem ofise gelerek hem telefonla sürekli taciz ve tehdit edilen iş adamı para vererek kurtulabileceğini düşündü. Ancak şüphelilerin her defasında daha fazla para isteyerek tehdidin dozunu artırmaları iş adamının canına tak etti ve 28 Ağustos'ta polise başvurdu. Gasp Büro Amirliği ekipleri, iş adamından toplamda 49 bin euro para alan ve daha fazlasını alamayınca ofisi basıp silahla tehdit eden şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen Azerbaycanlı Ramzı A. (26), Gaytaran G. (27) ve Ilgar A. (40) yakalandı. 3 şüpheli, çıkarıldıkları tutuklandı.