İş adamlarına ölüm tehdidiyle kabusu yaşattılar! Söylemezler çetesinin örgüt şeması deşifre oldu: Meğer aile yapılanmasıymış…

7 ŞÜPHELİYE HAPİS CEZASI İSTEMİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 7 şüphelinin de ayrı ayrı cezalandırılması talep edildi. Örgüt lideri Mehmet Faysal Söylemez'in 'Örgüt Kurma', 'İki Kez Nitelikli Yağmaya Teşebbüs' ve '6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet' suçlarından 14 yıldan 42 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Ahmet Söylemez, Atik Söylemez, Mehmet Emrah Ateş ve Murat Bağdaş'ın 'Örgüte Üye Olma' ve 'İki Kez Nitelikli Yağmaya Teşebbüs' suçlarından her biri için ayrı ayrı 7 yıldan 26 yıla kadar; Hasan S. ve Zeki T.'nin ise 'Örgüte Yardım Etme' ve 'Nitelikli Yağmaya Teşebbüs' suçlarından ayrı ayrı 3 yıl 6 aydan 15 yıl 3 aya kadar hapsi istendi. Dava önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Haber Girişi Buse Sever - Editör