İş adamlarına ölüm tehdidiyle kabusu yaşattılar! Söylemezler çetesinin örgüt şeması deşifre oldu: Meğer aile yapılanmasıymış…

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, kamuoyunda 'Söylemezler Çetesi' olarak bilinen organize suç şebekesine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, örgütün korkutucu gücünden yararlanılarak iş adamlarından para istendiği ve ölümle tehdit edildikleri ortaya çıktı. İddianamede, Bülent Börekçilik'in sahibi Rıdvan Adıyaman'ın şirket hisselerinin ele geçirilmesi amacıyla ölümle tehdit edildiği, iş adamı Nedim Kaya'dan ise para istendiği ve çetenin talebinin karşılanmaması üzerine Kaya'ya evinin önünde silahlı saldırıyla gözdağı verildiği belirtildi. İddianamede, aralarında çetenin lideri Mehmet Faysal Söylemez'in de bulunduğu 7 şüphelinin TCK 149 'Nitelikli Yağmaya Teşebbüs' ve TCK 220 'Suç Örgütü Kurma veya Örgüte Üye Olma' maddelerince ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edildi.
HİSSELERİ DEVRETMESİ İÇİN İŞ ADAMINI ÖLÜMLE TEHDİT ETTİLER
İddianamede yer alan ilk eylem Bülent Börekçilik'in sahibi Rıdvan Adıyaman'a yönelik ölüm tehdidiydi. Adıyaman'ın şikayetine göre, şirket hisselerinin devri ve ortaklık ilişkisinden kaynaklanan ticari anlaşmazlık sonrası Adıyaman ile eski ortakları Hasan S. ve Zeki T. arasında husumet meydana geldi. Adıyaman bir müddet sonra 20 Kasım 2025'te Whatssap üzerinden kendisini 'Söylemezler' olarak tanıtan kişiler tarafından arandı. Telefondaki şahıslar Adıyaman'a, hisselerini Zeki T.'ye devretmemesi halinde kendisine ve ailesine yönelik saldırılar düzenleyeceklerini söyleyerek iş adamını tehdit etti. Hasan S. ve Zeki T. örgüt hiyerarşisinde olmamalarına rağmen örgütün korkutucu gücünü kullanarak çeteden destek istedi ve çete adına tehdit eylemlerinde bulundu.
İŞ ADAMININ EVİNİN ÖNÜNDE SİLAHLA GÖZDAĞI
İddianamenin ikinci eyleminde ise iş adamı Nedim Kaya'ya yönelik silahlı saldırı ve tehditler yer aldı. Kaya ifadesinde, birkaç ay önce evinin önüne motosiklet ile gelen iki kişinin silahla ateş açtığını beyan etti. Olay sırasında evinde olmayan Kaya, saldırıyı güvenlik görevlisinden öğrendiğini anlattı. Kaya'nın ifadesine göre, 27 Ocak 2024'te Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Mardin Tanıtım Günleri etkinliğinde de silahlı saldırıya uğramış, bacaklarına 3 mermi isabet etmişti. Bu saldırıyla ilgili de İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamanın devam ettiği iddianamede belirtildi.
ÖRGÜT ŞEMASI ORTAYA ÇIKTI: "AİLE BAĞINA DAYANAN HİYERARŞİK BİR YAPILANMA"
İddianamede, örgütün aile ve akrabalık bağlarına dayanan hiyerarşik bir yapılanmaya sahip olduğu ve Mehmet Faysal Söylemez tarafından yürütüldüğü öne sürüldü. Atik Söylemez'in saha faaliyetlerinin koordinasyonunda, Ahmet Söylemez ve Mehmet Emrah Ateş'in yönetim kadrosu ile eylemleri gerçekleştiren kişiler arasındaki koordinasyonda, Murat Bağdaş'ın ise lojistik destek, araç temini ve örgüt mensupları arasındaki irtibatın sağlanmasında rol aldığı tespit edildi.
7 ŞÜPHELİYE HAPİS CEZASI İSTEMİ
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 7 şüphelinin de ayrı ayrı cezalandırılması talep edildi. Örgüt lideri Mehmet Faysal Söylemez'in 'Örgüt Kurma', 'İki Kez Nitelikli Yağmaya Teşebbüs' ve '6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet' suçlarından 14 yıldan 42 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Ahmet Söylemez, Atik Söylemez, Mehmet Emrah Ateş ve Murat Bağdaş'ın 'Örgüte Üye Olma' ve 'İki Kez Nitelikli Yağmaya Teşebbüs' suçlarından her biri için ayrı ayrı 7 yıldan 26 yıla kadar; Hasan S. ve Zeki T.'nin ise 'Örgüte Yardım Etme' ve 'Nitelikli Yağmaya Teşebbüs' suçlarından ayrı ayrı 3 yıl 6 aydan 15 yıl 3 aya kadar hapsi istendi. Dava önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.