İş arayan kadına büyük tuzak

Giriş Tarihi: 8.11.2025

SENA UYANER
Ankara'da internet sitesi üzerinden başvurduğu ilan sonrasında iş görüşmesine giden Hatice Türkel, gittiği görüşmede dolandırıldı. İşe giriş işlemleri adı altında Türkel'in telefonunu alarak hesabını ele geçiren şüpheliler Türkel'in hesabındaki tüm parayı çekerek altın aldı. Türkel'i işe alma bahanesiyle kandıran Sezer ve Emrah ismindeki iki dolandırıcı, genç kadına güven sağlayarak, telefonunu istedi. O esnada hesap bilgilerine uluşan dolandırıcılar, tüm parayı ele geçirdi. Mağdur avukatı Ahmet Haklıgör, "Dolandırıcılar, iş arama sitelerine sahte ilanlar vererek iş arayan vatandaşlarla bir kafede görüşme ayarlıyorlar. Görüşme sırasında dikkat dağıtarak müvekkilimin cep telefonunu kısa süreliğine ellerine almışlar. Bu esnada kendi cihazlarıyla telefonu eşleştirip internet bankacılığına erişim sağlamışlar. 'Şu ayarı yapayım', 'Şunu göstereyim' gibi bahanelerle cihazı alan kişiler, saniyeler içinde tüm finansal bilgilerinize ulaşabilir" ifadelerini kullandı.

