SAHTE İCRA MESAJLARIYLA KORKUTUYORLAR

Talebi reddedenler ise bu kez baskı ve tehditle karşılaşıyor. Şüpheliler, ödeme yapmayan kişilere "adınıza belge düzenlendi, ödemezseniz icra takibi başlatılacak" içerikli mesajlar atarak para koparmayı hedefliyor.

"KESİNLİKLE ÖDEME YAPMAYIN"

Uzmanlar ve yetkililer, bu yöntemin yaygın bir dolandırıcılık türü olduğuna dikkat çekerek uyarıda bulundu. Hiçbir devlet kurumunun, özel hastanenin veya İŞKUR'un işe alım, belge ya da eğitim gerekçesiyle adaylardan önceden ücret talep etmediği vurgulandı. İmzalı bir sözleşme veya resmi bir işlem bulunmadığı sürece gönderilen icra mesajlarının hukuki bir karşılığı olmadığı kaydedildi.