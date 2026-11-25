İş arayan vatandaşları hedef alan dolandırıcılar, yeni bir yöntemle vatandaşların umutlarını istismar ediyor. Farklı platformlardaki iş ilanlarına başvuran veya sosyal medyada iş aradığını paylaşan kişilerin iletişim bilgilerine ulaşan zanlılar, mağdurları farklı numaralardan arayarak tuzağa düşürmeye çalışıyor.
"DOLGUN MAAŞLI KADRO VAR" YALANI
Edinilen bilgilere göre şüpheliler, devlet ve özel hastanelerde acil personel ihtiyacı bulunduğunu, işe alınmaları halinde dolgun maaş verileceğini öne sürüyor. Görüşmenin devamında işe giriş için "hijyen eğitimi, hasta kabul veya güvenlik" gibi alanlarda zorunlu sertifika şartı olduğunu iddia eden dolandırıcılar, önce WhatsApp üzerinden gönderdikleri bağlantılarla kişisel verileri ele geçirmeye çalışıyor; ardından da "belge ücreti" adı altında 5 bin ila 6 bin lira talep ediyor.
SAHTE İCRA MESAJLARIYLA KORKUTUYORLAR
Talebi reddedenler ise bu kez baskı ve tehditle karşılaşıyor. Şüpheliler, ödeme yapmayan kişilere "adınıza belge düzenlendi, ödemezseniz icra takibi başlatılacak" içerikli mesajlar atarak para koparmayı hedefliyor.
"KESİNLİKLE ÖDEME YAPMAYIN"
Uzmanlar ve yetkililer, bu yöntemin yaygın bir dolandırıcılık türü olduğuna dikkat çekerek uyarıda bulundu. Hiçbir devlet kurumunun, özel hastanenin veya İŞKUR'un işe alım, belge ya da eğitim gerekçesiyle adaylardan önceden ücret talep etmediği vurgulandı. İmzalı bir sözleşme veya resmi bir işlem bulunmadığı sürece gönderilen icra mesajlarının hukuki bir karşılığı olmadığı kaydedildi.
TUZAĞA DÜŞMEMEK İÇİN NE YAPMALI?
Şüpheli aramaların ve mesajların geldiği numaraların engellenmesi, WhatsApp'tan gelen bağlantılara tıklanmaması, kimlik, adres ve onay kodu gibi bilgilerin paylaşılmaması gerekiyor. Para gönderilmiş olması halinde ise vakit kaybetmeden bankanın müşteri hizmetleri aranarak işlemin bildirilmesi ve harcama itirazında bulunulması öneriliyor. Görüşme kayıtları, IBAN bilgileri ve tehdit mesajlarının ekran görüntülerinin alınarak en yakın emniyet birimine, Cumhuriyet Başsavcılığına veya CİMER'e başvurulması gerektiği hatırlatılıyor.