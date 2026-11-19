Olay, Boyranaltı sahilinde hizmet veren restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoran çalışanları Ö.D. ile D.Y. arasında henüz öğrenilemeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine D.Y., Ö.D.'yi sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ö.D., olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Ö.D. hayati tehlikesinin bulunması sebebiyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayın ardından kaçan D.Y. ise polis ekiplerinin çalışmasıyla Doğanyurt ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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