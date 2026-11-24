Olay, Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, yalnız yaşayan 53 yaşındaki elektrik teknisyeni Ahmet Çolak'tan yaklaşık 10 gündür haber alamayan iş arkadaşının endişesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine Çolak'ın evine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EVİNDE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

İhbar üzerine eve gelen ekipler, Ahmet Çolak'ı içeride hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrollerde Çolak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde gerçekleştirilen incelemelerin ardından Çolak'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.